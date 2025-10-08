ΚΡΗΤΗ

Προγραμματισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Λατζιμά λόγω εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα στη θέση Λατζιμά, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, από τις 07:00 το πρωί έως τις 07:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός της εισόδου και της εξόδου των οχημάτων από και προς τον κόμβο Λατζιμά.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, η διέλευση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σητεία θα πραγματοποιείται μέσω του νότιου παράλληλου δρόμου, στην περιοχή του πρατηρίου υγρών καυσίμων ΕΚΟ. Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα υποδεικνύεται από την εγκατεστημένη εργοταξιακή σήμανση.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα και να ακολουθούν αυστηρά τις υποδείξεις της σήμανσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των έργων.

Η Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, με στόχο την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

Ηράκλειο:Αυτοψία Αυγενάκη στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς

Λευτέρης Αυγενάκης - Αυτοψία στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς Επίσκεψη στις...

Συνάντηση Διοικήσεων Επιμελητηρίου Χανίων~ΕΦΕΠΑΕ

«Η Αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Στήριξη της...

Ηράκλειο:Αυτοψία Αυγενάκη στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς

Λευτέρης Αυγενάκης - Αυτοψία στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς Επίσκεψη στις...

Συνάντηση Διοικήσεων Επιμελητηρίου Χανίων~ΕΦΕΠΑΕ

«Η Αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Στήριξη της...
