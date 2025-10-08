Ηράκλειο:Αυτοψία Αυγενάκη στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς

Λευτέρης Αυγενάκης – Αυτοψία στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς πραγματοποίησε ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης μαζί με στελέχη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τους δημάρχους Γόρτυνας και Φαιστού και τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, και προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση:

“Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς ξαναζωντανεύει

Ένα στοίχημα που κερδίζεται με σχέδιο, συνεργασία και όραμα

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς αποκτά ξανά ζωή, ρόλο και προοπτική.

Πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της, μαζί με τον Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Νεκτάριο Βιδάκη, τον Β’ Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Χατζηνικολάου, τον Δήμαρχο Γόρτυνας Μιχάλη Κοκολάκη, τον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη, τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Γιώργο Μαυρογιάννη και το μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Σπύρο Μάμαλη, για να δούμε από κοντά την πορεία των έργων αναβάθμισης που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μαζί με τον εργολάβο του έργου, επισκεφθήκαμε τους χώρους όπου ανακαινίζονται και ενισχύονται στατικά τρία κτίρια, που μεταμορφώνονται σε σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Σύντομα θα φιλοξενήσουν δύο νέες, κομβικές δομές: το Κέντρο Επιμόρφωσης Αγροτών και το Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας — υποδομές που θα ενισχύσουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διάχυση γνώσης προς τον αγροτικό κόσμο της Κρήτης.

Τα έργα υλοποιούνται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με τη στήριξη της Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete, και αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου.

Πίσω από κάθε τέτοιο έργο υπάρχει συλλογική προσπάθεια, συνεργασία και κοινό όραμα: ότι η γνώση και η καινοτομία μπορούν να αλλάξουν τον αγροτικό τομέα, ξεκινώντας από εδώ, από τη Μεσαρά.

Πριν περίπου δύο χρόνια ξεκινήσαμε οργανωμένα και με σχέδιο την προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση της Σχολής.

Πολλοί έλεγαν: «Τι κρίμα να ρημάζει ένας χώρος με τόση ιστορία και δυναμική…»

Εμείς όμως είδαμε μια ευκαιρία.

Αποτυπώσαμε τις υποδομές, ολοκληρώσαμε τις μελέτες με τη Deloitte, προχωρήσαμε στις πρώτες εργολαβίες αποκατάστασης, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, και σήμερα βλέπουμε τα έργα να παίρνουν σχήμα και περιεχόμενο.

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς μετατρέπεται σε κόμβο γνώσης, καινοτομίας και εξωστρέφειας — ένα σημείο αναφοράς που θα ενώνει την επιστήμη με την πράξη, θα καλλιεργεί νέες δεξιότητες και θα ανοίγει δρόμους για τη διεθνοποίηση της αγροτικής εκπαίδευσης και έρευνας”.