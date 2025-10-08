ΚΡΗΤΗ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία των αναπτυξιακών προγραμμάτων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης όπου είχε συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ & ΕΠΑ) Αικατερίνη Οικονόμου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η πορεία υλοποίησης των σημαντικών αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν την Κρήτη. Η πρόοδος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι τρόποι επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ταχύτερη δυνατή απορρόφηση των πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε την ανάγκη για συνεχή και στενή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών, προκειμένου να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των χρηματοδοτήσεων για τα έργα υποδομής και τις αναπτυξιακές δράσεις που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια Κρήτης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη διατήρηση ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας για την παρακολούθηση της εξέλιξης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κύμα παραιτήσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης (vid)

0
Για νοσηλευτικό κραχ κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι. Κύμα παραιτήσεων στα...

«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία ...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...

Κύμα παραιτήσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης (vid)

0
Για νοσηλευτικό κραχ κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι. Κύμα παραιτήσεων στα...

«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία ...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Αυτοψία Αυγενάκη στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς
Επόμενο άρθρο
Παγκρήτια Καλλιστεία: Την ερχόμενη Παρασκευή το Casting για την επιλογή των φιναλίστ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κύμα παραιτήσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης (vid)

ΠΚ team ΠΚ team -
Για νοσηλευτικό κραχ κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι. Κύμα παραιτήσεων στα...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση...

«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία ...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...

Ρέθυμνο:Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στην παρουσίαση του βιβλίου «Θρυαλλίδα Ψυχής»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST