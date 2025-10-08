ΚΡΗΤΗ

Παγκρήτια Καλλιστεία: Την ερχόμενη Παρασκευή το Casting για την επιλογή των φιναλίστ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την ερχόμενη Παρασκευή 10/10 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Cristi Academy στο Ηράκλειο, το casting για την επιλογή των φιναλίστ του 45ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς!

Άλλο ένα ταξίδι λάμψης και ομορφιάς ξεκινάει για τα Παγκρήτια Καλλιστεία και αναζητούν τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή του 45ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς και θα διεκδικήσουν τους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο Αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2025!

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται και σε περιμένουν! Αν έχεις αυτοπεποίθηση, στυλ, όνειρα και θέλεις να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία γεμάτη λάμψη, είναι η στιγμή σου!

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
🔹 Νέες κοπέλες από 16 έως 26 ετών
🔹 Με καταγωγή ή διαμονή στην Κρήτη
🔹 Κοπέλες με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και χαμόγελο που ξεχωρίζει

Τι θα κερδίσεις;
💎 Συμμετοχή σε μία μεγάλη και glamorous παραγωγή γεμάτη λάμψη και ομορφιά
💎 Επαγγελματική προβολή και συνεργασίες με ανθρώπους της μόδας και της τηλεόρασης
💎 Την ευκαιρία να κάνεις το πρώτο μεγάλο βήμα για μια λαμπρή καριέρα στο χώρο του θεάματος

Πώς δηλώνεις συμμετοχή;
👉 Στην επίσημη ιστοσελίδα: www.misskriti.com

Η προετοιμασία των φιναλίστ θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου με μαθήματα κινησιοτεχνίας από την Cristi Academy και ο μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο με τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση Creta.

CASTING INFO:
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου / Ώρα: 16:00 – 18:00
Cristi Academy (Επιμενίδου 22, Ηράκλειο)
Πληροφορίες: 2810 334506

Trailer: https://youtu.be/RX1W-KGiUl4
Facebook: https://www.facebook.com/misscrete/
Instagram: https://www.instagram.com/misscrete/

Παραγωγή: Cretanart Productions

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Κύμα παραιτήσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης (vid)

ΠΚ team ΠΚ team -
Για νοσηλευτικό κραχ κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι. Κύμα παραιτήσεων στα...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση...

«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία ...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...

Ρέθυμνο:Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στην παρουσίαση του βιβλίου «Θρυαλλίδα Ψυχής»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ...

