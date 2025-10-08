ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στην παρουσίαση του βιβλίου «Θρυαλλίδα Ψυχής»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ ΨΥΧΗΣ»
5 Οκτωβρίου 2025

Το απόγευμα της Κυριακής, 5ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Θρυαλλίδα Ψυχής» της συγγραφέως κ. Βλασίας Μιχαηλίδου-Τριπολιτάκη, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Φώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου, ενώ με γλαφυρό λόγο παρουσίασε το βιβλίο η κ. Ευγενία Παπανάγνου, θεολόγος.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιος Καλυβιανάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και πνευματικός πατέρας της συγγραφέως, η οποία έκαμε κατάθεση ψυχής, μιλώντας με συγκίνηση για το συγγραφικό έργο της και την έμπνευσή του σε διάφορες δύσκολες συνθήκες και περιστάσεις της ζωής.

Την αποφώνηση της εκδηλώσεως έκαμε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος ευχαρίστησε τη συγγραφέα κ. Βλασία Μιχαηλίδου-Τριπολιτάκη για τον κατηχητικό της ζήλο και για το συγγραφικό της έργο και τη συνεχάρη για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Κατηχητικού Έργου της Μητροπόλεως για την εποπτεία του κατηχητικού έργου σε όλες τις Ενορίες και ευχήθηκε καλή συνέχεια και στους συγγραφικούς της καρπούς.

Την εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία Ενηλίκων του Μουσικού Καρπού υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Μαυράκη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κύμα παραιτήσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης (vid)

0
Για νοσηλευτικό κραχ κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι. Κύμα παραιτήσεων στα...

«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία ...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...

Κύμα παραιτήσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης (vid)

0
Για νοσηλευτικό κραχ κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι. Κύμα παραιτήσεων στα...

«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία ...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παγκρήτια Καλλιστεία: Την ερχόμενη Παρασκευή το Casting για την επιλογή των φιναλίστ
Επόμενο άρθρο
«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία και την Πρόληψη Κακοποίησης Παιδιών στην Κρήτη»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κύμα παραιτήσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης (vid)

ΠΚ team ΠΚ team -
Για νοσηλευτικό κραχ κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι. Κύμα παραιτήσεων στα...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση...

«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία ...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...

Κεφαλογιάννης: 1.070 προσλήψεις τη νέα χρονιά στην Πυροσβεστική, 18.000 ενεργά στελέχη φέτος

ΠΚ team ΠΚ team -
Υπενθύμισε ότι «τη φετινή χρονιά επιχειρήσαμε με τον ιστορικά...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST