Ρέθυμνο:Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στην παρουσίαση του βιβλίου «Θρυαλλίδα Ψυχής»

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ ΨΥΧΗΣ»

5 Οκτωβρίου 2025

Το απόγευμα της Κυριακής, 5ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Θρυαλλίδα Ψυχής» της συγγραφέως κ. Βλασίας Μιχαηλίδου-Τριπολιτάκη, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Φώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου, ενώ με γλαφυρό λόγο παρουσίασε το βιβλίο η κ. Ευγενία Παπανάγνου, θεολόγος.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιος Καλυβιανάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και πνευματικός πατέρας της συγγραφέως, η οποία έκαμε κατάθεση ψυχής, μιλώντας με συγκίνηση για το συγγραφικό έργο της και την έμπνευσή του σε διάφορες δύσκολες συνθήκες και περιστάσεις της ζωής.

Την αποφώνηση της εκδηλώσεως έκαμε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος ευχαρίστησε τη συγγραφέα κ. Βλασία Μιχαηλίδου-Τριπολιτάκη για τον κατηχητικό της ζήλο και για το συγγραφικό της έργο και τη συνεχάρη για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Κατηχητικού Έργου της Μητροπόλεως για την εποπτεία του κατηχητικού έργου σε όλες τις Ενορίες και ευχήθηκε καλή συνέχεια και στους συγγραφικούς της καρπούς.

Την εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία Ενηλίκων του Μουσικού Καρπού υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Μαυράκη.