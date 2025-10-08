«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία και την Πρόληψη Κακοποίησης Παιδιών στην Κρήτη»

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και η Α.ΞΕ.Π.Τ. Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης με τίτλο:

«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία και Πρόληψη της Κακοποίησης: Eργαστήρια για Γονείς, Επαγγελματίες κι Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης»

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων για την Κρήτη 2023-2025», έχει υπερτοπικό χαρακτήρα και αφορά Γονείς, Επαγγελματίες κι Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο).

Στόχος του προγράμματος είναι η έγκυρη ενημέρωση, η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης παιδιών. Βασίζεται στο Οδηγό της UNISEF για την Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα εκπαιδευτούν στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, όπως:

 Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Παίζω με τον Φρίξο και Μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις», ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Αριστείο WAS19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σεξουαλικής Υγείας – Προτεινόμενο ως Καλή Πρακτική από τη UNESCO.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «AMAZE» περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό με έγκυρες και ηλικιακά κατάλληλες πληροφορίες για τη σεξουαλική υγεία και ευημερία, με στόχο την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των νέων.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με υποχρεωτική έγκαιρη δήλωση συμμετοχής μέσω της αντίστοιχης φόρμας για κάθε νομό.

Ιεράπετρα

Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου 2025

Ώρες: 10:00 – 15.00

Τοποθεσία: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας

Σε συνεργασίας με: Δ/νση ΠΕ Ν. Λασιθίου, Σύμβουλοι Εκπ/σης ΠΕ60 & ΠΕ70

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/G12X1f9sU1aih656A

Χανιά

Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2025

Ώρες: 09:30 – 14.30

Τοποθεσία: Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Σε συνεργασία με: Δ/νση ΠΕ Ν. Χανίων, Επόπτρια Ποιότητας Εκπ/σης, Σύμβουλοι Εκπ/σης ΠΕ60 & ΠΕ70, Δήμος Χανίων – Δ.ΕΠ.ΙΣ.

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/Fx3yneoLXpGLoMHA6

Ρέθυμνο

Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2025

Ώρες: 09:00 – 14.00

Τοποθεσία: 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (Τίμιος Σταυρός)

Σε συνεργασίας με: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνου, Δ/νση ΠΕ Ν. Ρεθύμνου, Επόπτρια Ποιότητας Εκπ/σης, Σύμβουλοι Εκπ/σης ΠΕ60 & ΠΕ70

Δήλωση συμμετοχής https://forms.gle/47SFb8yXaq9CLDcj9

Ηράκλειο

Ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2025 Ώρες: 10:00 – 15.00

Τοποθεσία: 36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ταγματάρχου Γιακουμάκη 41, Ηράκλειο)

Σε συνεργασία με : Δρ. Μαρτίνου Σωτηρία, Επόπτρια Ποιότητας Εκπ/σης ΔΙΠΕ Ηρακλείου Δήλωση συμμετοχής https://forms.gle/rCfbnB8ESrmToksk8

Διανομή Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο–βιβλίο «Παίζω με τον Φρίξο και Μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις» (εκδόσεις Πατάκη), θα διανεμηθεί δωρεάν από την Περιφέρεια Κρήτης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου, αποκλειστικά για χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Πληροφορίες για τις δράσεις της Α.Ξ Ε.Π.Τ.: https://www.axept.gr email frixos.axept@gmail.com

Για την Α.ΞΕ.Π.Τ. Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα

Η επιστημονική – συγγραφική ομάδα:

Μαργαρίτα Γερούκη, PHD Εκπαιδευτικός – Πρόεδρος ΑΞΕΠΤ Έλενα Βιταλάκη, Εργαστηριακό & Διδακτικό Προσωπικό Ψυχολογίας & Παιδαγωγικής Παν/μίου Κρήτης Αθηνά Τριαματάκη, εκπαιδευτικός, , εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Δέσποινα Μαυράκη, εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων