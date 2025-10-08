ΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

Κύμα παραιτήσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης (vid)

Για νοσηλευτικό κραχ κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι.

Κύμα παραιτήσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού αλλά και σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου σημειώθηκαν σε έναν μήνα 15 παραιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού, που σύμφωνα με τα μέλη του Συλλόγου εργαζομένων του ΠαΓΝΗ ήταν και οι 15 μόνιμο προσωπικό με πολλά χρόνια εμπειρίας.

Αυτό όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτης Βρύσαλης «αποδεικνύει ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική» για να συμπληρώσει «Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εξαντλητικής εργασίας, της σοβαρής υποστελέχωσης που δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας στους εργαζόμενους».

Εκτίμηση όλων είναι ότι το κύμα αυτό των παραιτήσεων θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο διάστημα. Άλλωστε όπως αναφέρει ο κ. Βρύσαλης τέλος του χρόνου θα έχουμε και τις συνταξιοδοτήσεις αρκετών εργαζομένων των νοσοκομείων της Κρήτης.

Το μέλος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Νάνσυ Τζαβάρα, αναφέρθηκε στη διαμορφωθείσα κατάσταση που είναι ένας νοσηλευτής ανά 30 ασθενείς.

Μάλιστα οι νοσηλευτές καλούνται να μεταφερθούν από τη μία κλινική στην άλλη για να καλύψουν κενά με αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι εξαθλιωμένο. «Η κατάσταση είναι δραματική. Οι χαμηλοί μισθοί και οι άθλιες συνθήκες εργασίας αναγκάζουν τους εργαζόμενους να μην ανανεώσουν τις συμβάσεις τους»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των εργαζομένων Βενιζελείου Δημήτρης Φλυτζανής, από την αρχή του έτους νοσηλευτές περισσότερα από 40 άτομα.

Μόνο τον τελευταίο μήνα είχαμε 8 αποχωρήσεις για σχολικοί νοσηλευτές.

«Παρά το γεγονός ότι χάνουν την μονιμότητα τους προτιμούν να υπογράψουν σύμβαση ως σχολικοί νοσηλευτές καθώς οι εργασιακές συνθήκες είναι ασφαλώς καλύτερες».

Αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι στην υγεία είναι ανοιχτή προκήρυξη για όλες τις κενές θέσεις που υπάρχουν, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Το 50% των εργαζομένων στα ξενοδοχεία είναι αλλοδαποί

Έλλειψη εργατικού δυναμικού παρατηρείται και στα ξενοδοχεία του νησιού με τους υπευθύνους τα στελεχώνουν τις ξενοδοχειακές μονάδες να προσλαμβάνουν αλλοδαπούς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τρίτες χώρες.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, Νίκος κοκολάκης, έκανε λόγο για ξενοδοχεία που το 1/3 του ανθρώπινου δυναμικού τους είναι αλλοδαποί.

«Οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στον τουρισμό. Είναι οι σκληρά εργαζόμενοι που σηκώνουν στην πλάτη τους το τουριστικό προιόν. Ζητάμε νέα συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας προκειμένου να βρεθούν μέτρα στήριξης των εργαζομένων».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

