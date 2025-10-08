Τσάι με λεμόνι και μέλι – Το «φάρμακο» για τον ερεθισμένο λαιμό

Πώς θα ζεστάνετε το σώμα και τον λαιμό σας μετά από ένα κρυολόγημα.
Το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι οι δύο εποχές κατά τις οποίες αυξάνονται οι πιθανότητες κρυολογήματος. Συνήθως, ένα από τα πρώτα συμπτώματα του κρυολογήματος είναι ο ερεθισμένος λαιμός.
Ένας εύκολος και απλός τρόπος για να «μαλακώσετε» τον λαιμό σας και να διώξετε αυτή τη δυσάρεστη αίσθηση ξηρότητας είναι φτιάχνοντας ένα ζεστό τσάι με λεμόνι και μέλι.
Αν δεν έχετε τσάι στο σπίτι, μπορείτε να βάλετε σε μία κούπα ζεστό νερό και να προσθέσετε μέλι και χυμό λεμονιού. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε λίγο τζίντζερ.
Το μέλι είναι γνωστό από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών ιατρικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένης μιας ανασκόπησης του 2018 στο επιστημονικό περιοδικό Molecules που αναγνωρίζει τα εξής στο μέλι:
– αντιοξειδωτικές ιδιότητες
– αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
– αντιμικροβιακή ικανότητα
– αντικαρκινική δράση
– ιικές ιδιότητες
– αντιμυκητιακές ιδιότητες
– αντιδιαβητικές ιδιότητες
Το μέλι χρησιμοποιείται επίσης για την επούλωση τραυμάτων. Σύμφωνα με ένα παλαιότερο άρθρο, σε σύγκριση με τις συμβατικές θεραπείες, έχει σχεδόν τα ίδια ή ελαφρώς ανώτερα αποτελέσματα για επιφανειακά εγκαύματα και σοβαρά τραύματα.
Λάβετε υπόψιν σας ότι το μέλι μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, αν και είναι κάτι πολύ σπάνιο.
Παράλληλα, ο χυμός λεμονιού μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και να διαλύσει τη βλέννα, ενώ ταυτόχρονα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.
Άλλες θεραπείες για τον πονόλαιμο
– Αλατόνερο
Οι γαργάρες με αλατόνερο είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να σκοτώσετε τα βακτήρια, να ανακουφίσετε τον πόνο και να αραιώσετε τη βλέννα. Σκεφτείτε να κάνετε γαργάρες με ένα μείγμα από 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 230 γρ. ζεστό νερό.
– Μαγειρική σόδα
Αντιστοίχως, συστήνονται οι γαργάρες με μαγειρική σόδα αναμεμειγμένη με αλατόνερο. Η επιθυμητή δόση είναι ένα φλιτζάνι ζεστό νερό, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και 1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
– Πιπέρι καγιέν ή καυτερή σάλτσα
Το πιπέρι καγιέν έχει υψηλή περιεκτικότητα σε καψαϊκίνη, η οποία έχει ιδιότητες ανακούφισης από τον πόνο. Σκεφτείτε να κάνετε γαργάρες με 230 γρ. ζεστού νερού αναμεμειγμένου με μέλι και λίγο πιπέρι καγιέν ή μερικές σταγόνες καυτερής σάλτσας.
