Ρέθυμνο:Ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης συνεχάρη δια ζώσης τη βραβευμένη μαθήτρια πιάνου Αλεξάνδρα Γουδά

Τα συγχαρητήρια και τις ευχές του στην βραβευμένη Ρεθυμνιώτισσα μαθήτρια πιάνου Αλεξάνδρα Γουδά είχε την ευκαιρία να δώσει σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Ο Δήμαρχος προσκάλεσε και δέχθηκε με μεγάλη χαρά στο γραφείο του την οκτάχρονη Αλεξάνδρα η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον «Διεθνή Διαγωνισμό Debussy» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και αφορούσε την ηλικιακή κατηγορία από 8 έως 10 ετών.

Η Αλεξάνδρα συνοδευόταν από τη μητέρα της Αργυρώ Κουφάκη-Γουδά και τον Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνου Νίκο Περράκη, παρόντος και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Μάνου Τσάκωνα, ενώ απουσίαζε η καθηγήτρια Λυδία Τζουγανάκη η οποία έχει μετακομίσει πλέον στη Γαλλία για να συνεχίσει την καριέρα της.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης συνεχάρη με θέρμη την Αλεξάνδρα στην οποία πρόσφερε και δυο αναμνηστικά δώρα, και της ευχήθηκε «να συνεχίσεις να αγαπάς τη μουσική, να προοδεύεις και στο πιάνο και στο σχολείο και να φτάσεις εκεί όπου επιθυμείς».

Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μαρινάκης συζήτησε με την Αλεξάνδρα, τη μητέρα της και τον κ. Περράκη και ενδιαφέρθηκε τόσο για τα μουσικά κομμάτια με τα οποία διαγωνίσθηκε η βραβευμένη μαθήτρια («Αρκούδα» και «Χορός του Κλεμέντι») και την καθημερινή ρουτίνα της, όσο και για τη λειτουργία, τα προβλήματα,το πρόγραμμα εκδηλώσεων και τους στόχους του Δημοτικού Ωδείου.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Περράκη «για τη συμβολή σας στη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή» και έδωσε έμφαση «στην ανάγκη να εντείνουμε τις προσπάθειες μας ώστε να προοδεύουν τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική και ταυτόχρονα να υπάρχει εξωστρέφεια στις δραστηριότητες».

Σημειωτέον ότι η Αλεξάνδρα Γουδά είναι εκ μητρός εγγονή του εμβληματικού κολυμβητή, πολίστα και μετέπειτα προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου Μανώλη Κουφάκη και εκ πατρός ανιψιά της πρώην πρωταθλήτριας της συγχρονισμένης κολύμβησης Έφης Γουδά, η οποία είχε λάβει μέρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

Από το Γραφείο Τύπου