Ρέθυμνο:Παράσταση boudalia 2025 στις Μαργαρίτες Δήμου Μυλοποτάμου

BOUDALIA 2025. Η Δημιουργική Ομάδα Μαργαριτών σας περιμένει στις 9:30 μ.μ. από την Τετάρτη 20 έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών στη φετινή παράσταση BOUDALIA 2025 με τίτλο “ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ”.

Ελάτε να απολαύσετε την πιο διασκεδαστική, φρέσκια παράσταση της πολυπληθούς ομάδας όλων των ηλικιών που, εδώ και 29 χρόνια, έχει γίνει θεσμός για την προσφορά της στο ευρύ θεατρικό κοινό.

Το Κρητικό Μετρό και οι αποβάθρες του γίνονται το όχημα για 6 μοναδικές παραστάσεις γέλιου και σάτιρας με τον μοναδικό τρόπο που μας προτείνουν τα BOUDALIA. Η είσοδος ανοίγει στις 8:30 μ.μ. Η παράσταση στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Μυλοποτάμου.