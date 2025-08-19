ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Παράσταση boudalia 2025 στις Μαργαρίτες Δήμου Μυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

BOUDALIA 2025. Η Δημιουργική Ομάδα Μαργαριτών σας περιμένει στις 9:30 μ.μ. από την Τετάρτη 20 έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών στη φετινή παράσταση BOUDALIA 2025 με τίτλο “ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ”.

Ελάτε να απολαύσετε την πιο διασκεδαστική, φρέσκια παράσταση της πολυπληθούς ομάδας όλων των ηλικιών που, εδώ και 29 χρόνια, έχει γίνει θεσμός για την προσφορά της στο ευρύ θεατρικό κοινό.

Το Κρητικό Μετρό και οι αποβάθρες του γίνονται το όχημα για 6 μοναδικές παραστάσεις γέλιου και σάτιρας με τον μοναδικό τρόπο που μας προτείνουν τα BOUDALIA. Η είσοδος ανοίγει στις 8:30 μ.μ. Η παράσταση στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Μυλοποτάμου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Το πρόγραμμα εορτασμών για τον Άγιο...

0
Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στο Ηράκλειο η...

Αποκατάσταση της αδικίας για τους αιγο-προβατοτρόφους του...

0
Επιστολή Στ. Τζεδάκη για την ενίσχυση de minimis ...

Ηράκλειο: Το πρόγραμμα εορτασμών για τον Άγιο...

0
Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στο Ηράκλειο η...

Αποκατάσταση της αδικίας για τους αιγο-προβατοτρόφους του...

0
Επιστολή Στ. Τζεδάκη για την ενίσχυση de minimis ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αποκατάσταση της αδικίας για τους αιγο-προβατοτρόφους του νησιού ζητά η Περιφέρεια Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Το πρόγραμμα εορτασμών για τον Άγιο Απόστολο Τίτο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST