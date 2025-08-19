Ηράκλειο: Το πρόγραμμα εορτασμών για τον Άγιο Απόστολο Τίτο

Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στο Ηράκλειο η εορτή Nτου Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό που είναι αφιερωμένος στη χάρη του.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 7:00 το απόγευμα, θα τελεστεί Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, παρουσία κλήρου και λαού. Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, με τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Καθεδρικού Ναού, για την ανάπαυση των ψυχών των Χριστιανών που σφαγιάστηκαν την 25η Αυγούστου 1898 «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος». Στη συνέχεια θα κατατεθούν στεφάνια στο μνημείο τους.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7, θα τελεστεί Εσπερινός και Παράκληση. Στους εορτασμούς έχουν προσκληθεί να παραστούν οι τοπικές αρχές, ενώ η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο καλούν τον ευσεβή λαό να συμμετάσχει.