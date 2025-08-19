ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Το πρόγραμμα εορτασμών για τον Άγιο Απόστολο Τίτο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στο Ηράκλειο η εορτή Nτου Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό που είναι αφιερωμένος στη χάρη του.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 7:00 το απόγευμα, θα τελεστεί Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, παρουσία κλήρου και λαού. Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, με τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Καθεδρικού Ναού, για την ανάπαυση των ψυχών των Χριστιανών που σφαγιάστηκαν την 25η Αυγούστου 1898 «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος». Στη συνέχεια θα κατατεθούν στεφάνια στο μνημείο τους.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7, θα τελεστεί Εσπερινός και Παράκληση. Στους εορτασμούς έχουν προσκληθεί να παραστούν οι τοπικές αρχές, ενώ η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο καλούν τον ευσεβή λαό να συμμετάσχει.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Παράσταση boudalia 2025 στις Μαργαρίτες Δήμου...

0
BOUDALIA 2025. Η Δημιουργική Ομάδα Μαργαριτών σας περιμένει στις...

Αποκατάσταση της αδικίας για τους αιγο-προβατοτρόφους του...

0
Επιστολή Στ. Τζεδάκη για την ενίσχυση de minimis ...

Ρέθυμνο:Παράσταση boudalia 2025 στις Μαργαρίτες Δήμου...

0
BOUDALIA 2025. Η Δημιουργική Ομάδα Μαργαριτών σας περιμένει στις...

Αποκατάσταση της αδικίας για τους αιγο-προβατοτρόφους του...

0
Επιστολή Στ. Τζεδάκη για την ενίσχυση de minimis ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Παράσταση boudalia 2025 στις Μαργαρίτες Δήμου Μυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST