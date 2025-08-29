ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Πρόγραμμα Δακοκτονίας από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2025, σε περίπτωση ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί ο ΤΡΙΤΟΣ γενικός δολωματικός ψεκασμός για την προστασία του ελαιοκάρπου στις περιοχές που περιγράφονται πιο κάτω και συμμετέχουν στο υπό εφαρμογή πρόγραμμα Δακοκτονίας, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 01-09-2025.
Ψεκασμός Περιοχή Δήμος
3ος γενικός δολωματικός ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΔΕ ΝΙΚ ΦΩΚΑ, ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ & ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
‘’ ΔΕ ΛΑΜΠΗΣ & ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
‘’ ΔΕ ΣΙΒΡΙΤΟΥ & ΔΕ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ
‘’ ΔΕ ΖΩΝΙΑΝΩΝ, ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ & ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
‘’ ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Καλούνται οι παραγωγοί να έχουν ανοικτά τα αγροκτήματά τους και να συμμετέχουν με την ενεργή παρουσία τους στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών.
Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τις ακριβείς τοποθεσίες ψεκασμού οι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύνονται στον αρχιεργάτη του εκάστοτε συνεργείου ψεκασμού ή να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις, που υποχρεούται να αναρτήσει ο εργολάβος με τις ακριβείς τοποθεσίες ψεκασμού καθημερινά.
Οι βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να σημάνουν τα αγροκτήματά τους, ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού στις βιολογικές καλλιέργειες και να παίρνουν οι ίδιοι μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας.
Η διάρκεια του ψεκασμού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ(8) ημερών.
Υπενθυμίζουμε ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των ψεκασμών όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 28Ο C, όταν βρέχει καθώς και όταν πνέουν μεγάλης έντασης άνεμοι(>5 Μποφόρ).
Τηλ. επικοινωνίας: 2831343820, 2831343822, 2831343823.

Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Η Κρήτη του Καζαντζάκη σε 7+1 σταθμούς». Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
