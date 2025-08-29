Ηράκλειο:«Η Κρήτη του Καζαντζάκη σε 7+1 σταθμούς». Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου η Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη «ζωντάνεψε» στη Μυρτιά, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και καλλιτεχνική δύναμη, στο πλαίσιο του κύκλου θερινών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2025 στη Μυρτιά» του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.

Η εκδήλωση, τρίτη κατά σειρά του κύκλου θερινών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2025 στη Μυρτιά», πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς, με την διοργάνωση του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη και με την πολύτιμη αρωγή του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς.

Ο Βαγγέλης Χαριτόπουλος, αρχαιολόγος και μόνιμος συνεργάτης του Μουσείου, έχοντας την επιστημονική επιμέλεια της εκδήλωσης, παρουσίασε τους οκτώ σταθμούς του Νίκου Καζαντζάκη στην Κρήτη, ενώ ο Βαγγέλης Δερμιτζάκης μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου είχε τη σκηνοθετική επιμέλεια.

Οι κάτοικοι από τη Μυρτιά (Αγγελική Γρινιεζάκη, Ανδρέας Γωνιανάκης, Βαγγελιώ Δασκαλάκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, Μιχάλης Δασκαλάκης, Χρυσή Δασκαλάκη, Βαγγέλης Δερμιτζάκης, Βούλα Δερμιτζάκη, Κων/νος Δερμιτζάκης, Κων/νος Θραψανιωτάκης, Γεωργία Καπανταϊδάκη, Στέλλα Κελαράκη, Γιάννης Κουκάκης, Γιώργος Κουκάκης, Γεωργία Κωστάκη, Κατερίνα Πιτσουλάκη, Ρίτσα Σαββάκη, Θεοχάρης Στεφανάκης, Κων/νος Στειακάκης, Ελένη Στρουμπάκη, Χάρης Τσακουντάκης) υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Δερμιτζάκη έδωσαν φωνή στα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, ξεδιπλώνοντας το νήμα ενός ιστορικού ταξιδιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά της Κρήτης σε 7+1 σταθμούς: την Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα, τον Κακόπετρο, τον Σταυρό Ακρωτηρίου, το Κρυονέρι, τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο, την Κριτσά, την Ιερά Μονή Τοπλού. Η πορεία ολοκληρώθηκε στη Μυρτιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του Καζαντζάκη και έδρα του Μουσείου— του θεματοφύλακα της κληρονομιάς του συγγραφέα.

Τις αναγνώσεις συνόδευσε η προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού από το Αρχείο του Μουσείου. Παράλληλα, με την συνεργασία του Chania Film Festival, προβλήθηκε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Τα λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς», σε σκηνοθεσία του Ματθαίου Φραντζεσκάκη.

Η βραδιά απογειώθηκε με την αισθαντική ερμηνεία της Στέλλας Βουτουφιανάκη, τη βαθιά και δωρική λύρα του Μιχάλη Γρινιεζάκη και του συγκροτήματός του (Μανώλης Χρηστάκης στο λαούτο και Μανώλης Δρίμης στην κιθάρα) καθώς και το εκφραστικό χορευτικό δρώμενο της Θεοδοσίας Κυπράκη, συνθέτοντας ένα ξεχωριστό μωσαϊκό τέχνης. Συγκινητική υπήρξε και η εμφάνιση του εφηβικού χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς (Γιάννης Βρέντζος, Νίκος Γρινιεζάκης, Γιώργος Παπαδάκης, Μιχάλης Σταματάκης, Άγγελος Στεφανάκης, Γιάννης Στρουμπάκης) σε συνεργασία με τις Σχολές Μαυρόκωστα, που με σιωπηλό πάθος παρουσίασαν τον επιβλητικό βουβό ανωγειανό πηδηχτό.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Μιχάλη Κουκάκη, άξιου τέκνου της Μυρτιάς, πρέσβη και επί σειρά ετών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, ενός ανθρώπου που τίμησε το τόπο του και τη χώρα του και ενός ακούραστου εργάτη και πρεσβευτή του Νίκου Καζαντζάκη σε όλη του τη ζωή.

Για τον Πρέσβη μίλησε ο Βαγγέλης Δερμιτζάκης ενώ προβλήθηκε η τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε στο Μουσείο στα πλαίσια του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν το δημόσιο ευχαριστώ που απηύθυνε η σύζυγός του, Έβελιν Κουκάκη.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου, κ. Ανδρέας Μεταξάς, ο οποίος, μεταξύ άλλων, πρότεινε να δοθεί το όνομα του Μιχάλη Κουκάκη σε μία οδό του χωριού— μια πρόταση που βρήκε θετική ανταπόκριση από τον Δήμαρχο Αρχανών-Αστερουσίων, κ. Μανώλη Κοκοσάλη. Χαιρετισμό απήυθυνε, επίσης, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρτιάς που είχε διοργανώσει ένα πλούσιο κέρασμα για τους παρευρισκόμενους.

Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων κ. Καλλιόπη Αντωνιδάκη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Μαθιανάκης, ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου κ. Μιχάλης Ταρουδάκης, η πρώην διευθύντρια του Μουσείου κ. Βαρβάρα Τσάκα, ο Πρόεδρος του αμερικάνικου τμήματος της ΔΕΦΝΚ κ. Μανόλης Βελιβασάκης, ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου φίλων του Μουσείου κ. Κώστας Παπαδάκης.

Την εκδήλωση συντόνισε η διευθύντρια του Μουσείου κ. Μαριλένα Μηλαθιανάκη.

Στον ήχο και στα φώτα ήταν ο Δημήτρης Χατζάκης και ο Αντώνης Αλεξάκης.

Η βραδιά σφραγίστηκε από τη θερμή συμμετοχή και την παρουσία πλήθους κόσμου, που με την παρουσία τους έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση και μοιράστηκαν τη συγκίνηση και την αγάπη για τον συγγραφέα και την Κρήτη του.

