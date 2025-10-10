ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Συγκινητική η ανταπόκριση των Ρεθυμνιωτών στην πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης για συγκέντρωση σχολικών ειδών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ευαισθησία και αλληλεγγύη ανταποκρίθηκαν οι συμπολίτες στην πρωτοβουλία συγκέντρωσης σχολικών ειδών που ανέλαβε η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Ρεθύμνης, η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου- Γκίκα και το Κέντρο Κοινότητας Δ. Ρεθύμνης και διενήργησε το Σεπτέμβριο 2025.

Αναγνωρίζοντας ότι η έναρξη κάθε νέας εκπαιδευτικής χρονιάς επιφορτίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό με σημαντικό κόστος αφού οι ανάγκες των παιδιών αποτελούν προτεραιότητα, η Κοινωνική Υπηρεσία οργάνωσε δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών με στόχο τη στήριξη οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Τα «Καλάθια Αλληλεγγύης» γέμισαν με τις προσφορές των δημοτών σε σχολικά είδη σε ποσότητες που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των διοργανωτών της δράσης αφού ήταν επαρκή για να καλυφθούν ικανοποιητικά οι ανάγκες των παιδιών που είναι μέλη των ωφελούμενων, από το Κέντρο Κοινότητας και την Κοινωνική Υπηρεσία, οικογενειών.

Τα σχολικά διανεμήθηκαν στους μαθητές για τη φοίτησή τους στις σχολικές μονάδες αλλά και για τη συμμετοχή τους στο τμήμα Ενισχυτικής διδασκαλίας που διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Ρ. και η αρμόδια Αντιδήμαρχος ευχαριστούν θερμά τους συμπολίτες για την απτή κατάθεση της ενσυναίσθησης, της γενναιοδωρίας τους και της έγνοιας τους για τον συνάνθρωπο καθώς και τα βιβλιοπωλεία: «Κλαψινάκης», «Σελίδα» & «Στέλιος Δασκαλάκης» για την ευγενική τους διάθεση και συνεργασία στη φιλοξενία των σχετικών «καλαθιών αλληλεγγύης» στις επιχειρήσεις τους.
Ευχαριστίες απευθύνουν επίσης, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης που διευκόλυναν αφιλοκερδώς την κοινοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.
Ευχές στους μικρούς μαθητές καθώς και στους εκπαιδευτικούς για μια δημιουργική και γόνιμη σχολική χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και αλληλεγγύη.

Προηγούμενο άρθρο
Vantarakis Hotel Collection:Φιλοξενία ταξιδιού εξοικείωσης FAM TRIP σε συνεργασία με τη Willy Scharnow Stiftung für Touristik,την Περιφέρεια Κρήτης,τον ΕΟΤ Γερμανίας και τη Sky Express
Επόμενο άρθρο
1η Συνάντηση στην Κρήτη για την Ενίσχυση των Εξαγωγών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Lead EXPORT
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Κρήτη:Δράση ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «#kalw_se».

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του...

Συνεχίζονται οι επαφές του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με Συλλόγους και Φορείς της πόλης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη Λότζια η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων "Επίδρασις", η...

1η Συνάντηση στην Κρήτη για την Ενίσχυση των Εξαγωγών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Lead EXPORT

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο...

