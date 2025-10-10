Vantarakis Hotel Collection:Φιλοξενία ταξιδιού εξοικείωσης FAM TRIP σε συνεργασία με τη Willy Scharnow Stiftung für Touristik,την Περιφέρεια Κρήτης,τον ΕΟΤ Γερμανίας και τη Sky Express

VANTARAKIS HOTEL COLLECTION: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ (FAM TRIP) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ WILLY SCHARNOW STIFTUNG, ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΝ ΕΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ SKY EXPRESS

Το Anemos Luxury Grand Resort, της Vantarakis Hotel Collection, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) στη Γερμανία και τη Sky Express, φιλοξένησε με επιτυχία το FAM TRIP που διοργάνωσε η Willy Scharnow Stiftung für Touristik, από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας τον πλούτο, την αυθεντικότητα και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας της Κρήτης.

Ο διευθυντής του γερμανικού κοινωφελούς ιδρύματος Willy Scharnow Stiftung für Touristik, κ. Detlef Altmann, απηύθυνε την πρόσκληση διοργάνωσης του FAM TRIP, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης χορήγησε εκδρομές/μεταφορές υπό την επιμέλεια του κ. Κυριάκου Κώτσογλου, οι οποίες συντονίστηκαν από τον ΕΟΤ Γερμανίας υπό τη διεύθυνση της κας Νικολέτας Λεκανίδη. Η Sky Express ανέλαβε τις αεροπορικές πτήσεις από Φρανκφούρτη προς Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού περιελάμβανε επισκέψεις σε πολιτιστικά μνημεία, φυσικά τοπία, τοπικά οινοποιεία και ιστορικούς οικισμούς, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα του προορισμού των Χανίων και της αυθεντικής Κρήτης.

Μέσα από αυτή τη δράση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές, την πολιτιστική κληρονομιά και τη γαστρονομία της περιοχής, με τη γνωστή κρητική φιλοξενία του Anemos Luxury Grand Resort να αποτελεί το επίκεντρο της εμπειρίας.

Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι απόλαυσαν γεύματα με τη συνοδεία παραδοσιακής κρητικής μουσικής στα πολυτελή ξενοδοχεία της Vantarakis Hotel Collection, Ventale Island Breeze Resort και Pepper Sea Club Hotel.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό, προβάλλοντας τα Χανιά και την Κρήτη συνολικά, ως κορυφαίο προορισμό υψηλής αισθητικής και αυθεντικής φιλοξενίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Vantarakis Hotel Collection

www.vantarakishotels.gr

Καβρός Αποκορώνου, 73007, Χανιά, Κρήτη

Τηλ. 28250 61739