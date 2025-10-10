ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:“Συγχαρητήριο Μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη για την Εκλογή του Αρχιμανδρίτη Νήφων Δασκαλάκη ως Επισκόπου Μαζούνγκας (Βόρειας Μαδαγασκάρης)”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Νήφων Δασκαλάκη, καταγόμενου από το Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, ως Επισκόπου Μαζούνγκας (Βόρειας Μαδαγασκάρης).

Η ανάδειξή του στη σημαντική αυτή θέση της Ορθόδοξης Ιεραποστολής αποτελεί τιμή όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρο τον τόπο μας. Ο Αρχιμανδρίτης Νήφων υπηρέτησε στην Ελληνική Αστυνομία και στη συνέχεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,

όπου μέσα από τη συνεργασία μας — που ξεκίνησε σε μια ιδιαίτερα δημιουργική και θεμελιώδη περίοδο, στον νεοσύστατο τότε Δήμο Πλατανιά, επί σειρά ετών — καθώς και τη φιλία που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια, γνώρισα έναν ευγενικό, χαμηλών τόνων και ειλικρινά δοτικό άνθρωπο,

που πάντοτε λειτουργούσε με πνεύμα προσφοράς και σεβασμού προς όλους. Ως Αντιδήμαρχος, ανέλαβε σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από την αγάπη και το ειλικρινές ενδιαφέρον του για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Εκφράζω, εκ μέρους του Δήμου Πλατανιά και προσωπικά, τα θερμότερα συγχαρητήριά μας και του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία, με υγεία, δύναμη, στο δύσκολο και ιερό έργο που αναλαμβάνει.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
