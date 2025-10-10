ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Ανοιχτό Εργαστήρι για όλους τους πολίτες Την Κυριακή 12/10 στο πάρκο Μαρκοπούλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί όλους τους πολίτες στο Ανοιχτό Εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, στο Πάρκο Μαρκοπούλου.

Η δράση αποτελεί μέρος της δεύτερης φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού για το Πάρκο Μαρκοπούλου, που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με το γραφείο doxiadis+.

Στο εργαστήρι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού, να εκφράσουν ιδέες και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανοιχτού πάρκου για όλους. Η δράση είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εμπειρίας, και στοχεύει στη συλλογική διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το μέλλον του χώρου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται εργαστήρια που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με τη συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση της τοπικής κοινωνίας, ατόμων με αναπηρία, διαφορετικών ηλικιών και αναγκών.

Τα 9 στοχευμένα εργαστήρια για παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα 3ης ηλικίας, καθώς και δια-τομεακά εργαστήρια που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών συλλόγων, καλλιτεχνών, οικολόγων, νέων και αθλητών, έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση ενός ανοιχτού, βιώσιμου πάρκου για όλους.

Η διαδικασία, παραμένει ανοιχτή σε όλους μέσω και του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν συμπληρώνοντας το εδώ:
Ελληνικά: https://forms.gle/37SD5nzKgw5wVPmA8
English: https://forms.gle/DE6xi8tWBXQZFSwH6

