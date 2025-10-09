Ρέθυμνο:Το ευχαριστώ του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό προς τη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Κρήτης

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς τη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Κρήτης (cretahalfmarathon.gr), για την τιμητική πρόσκλησή τους και την υποδειγματική φιλοξενία που μας παρείχαν.

Η συμμετοχή μας στην εκδήλωση φέτος ήταν για εμάς περισσότερο από ένας αγώνας· ήταν μια πράξη κοινωνικής ένταξης, αλληλοκατανόησης και αισιοδοξίας. Η διοργάνωση απέδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώνει και να ενδυναμώνει.

Ακόμη περισσότερο, νιώθουμε βαθιά τιμή για τη γενναιόδωρη προσφορά 1.000 ευρώ προς τον Σύλλογό μας, με σκοπό να στηρίξει τις ανάγκες των παιδιών με αυτισμό και τις δράσεις που υλοποιούμε. Η χειρονομία αυτή μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Είναι αλήθεια ότι πίσω από κάθε επιτυχημένη διοργάνωση στέκεται μια ομάδα ανθρώπων με όραμα, μεράκι και αφοσίωση — διοργανωτές, εθελοντές, χορηγοί, τεχνική υποστήριξη — τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Η κοινωνία μας χρειάζεται τέτοιες πρωτοβουλίες που χτίζουν γέφυρες αλληλοϋποστήριξης.

Ελπίζουμε ότι η συνεργασία μας με τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης θα συνεχιστεί και στο μέλλον, με κοινό στόχο την ευαισθητοποίηση, την ένταξη και την υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό.