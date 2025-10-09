Δήλωση πρ. Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη από το Οικο-Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα «Οικο-Θεολογία: η δυναμική της συνευθύνης»

«Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα στο Οικο-Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα «Οικο-Θεολογία: η δυναμική της συνευθύνης», που διοργάνωσε η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης της Θεολογίας με την Οικολογία, της πίστης με την ευθύνη για το περιβάλλον και τη δημιουργία. Μέσα από εισηγήσεις υψηλού επιπέδου, αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος γύρω από το πώς η Εκκλησία μπορεί να εμπνεύσει πνευματικά και πρακτικά την προστασία του φυσικού μας κόσμου.

Η Εκκλησία της Κρήτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και του ήθους του τόπου μας. Είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στην κοινωνία της Κρήτης, συνοδοιπόρος των ανθρώπων της σε κάθε εποχή, φάρος πίστης, ανθρωπιάς και ενότητας.

Ο ρόλος της Εκκλησίας της Κρήτης δεν περιορίζεται στα πνευματικά ζητήματα· επεκτείνεται στην κοινωνική συνοχή, στην αλληλεγγύη και στη διατήρηση των αξιών που συγκροτούν την κρητική ψυχή.

Σε αυτή τη συγκυρία, όπου έχουν υπάρξει συζητήσεις και ανησυχίες γύρω από ζητήματα που την αφορούν, θέλω να εκφράσω με απόλυτη σαφήνεια τη στήριξη και τον σεβασμό μου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και προς το σύνολο του Κλήρου του νησιού μας, που με το δικό τους τρόπο δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους για να κρατηθεί η κοινωνία μας όρθια.

Η Εκκλησία της Κρήτης έχει πορευτεί πάντοτε με σοβαρότητα, νηφαλιότητα και ευθύνη απέναντι στην αποστολή της. Ο σεβασμός προς αυτήν είναι, στην ουσία του, σεβασμός προς τον ίδιο τον τόπο μας, προς την ιστορία, την πνευματική μας παράδοση και τις αξίες που μας ενώνουν.

Πιστεύω βαθιά ότι η συνεργασία και ο ειλικρινής διάλογος ανάμεσα στην Πολιτεία και την Εκκλησία αποτελούν προϋπόθεση για την πρόοδο και την ενότητα της κοινωνίας μας. Με αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στην Εκκλησία της Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά της και στηρίζοντας τον πνευματικό και κοινωνικό της ρόλο στο νησί μας».