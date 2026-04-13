Σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων, Πανελλαδικές προ των πυλών

Καθώς πλησιάζει η λήξη της σχολικής χρονιάς σε γυμνάσια και λύκεια, μαθητές και μαθήτριες μπαίνουν στην τελική ευθεία ενόψει των εξετάσεων. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, καθώς ολοκληρώνεται το πρόγραμμα μαθημάτων και ξεκινά η εξεταστική περίοδος.

Το τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια θα «χτυπήσει» στις 15 Μαΐου 2026, ενώ στα γυμνάσια η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για εκείνους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων στα λύκεια έχει οριστεί για τις 15 Μαΐου. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026, ενώ η έκδοση αποτελεσμάτων αναμένεται έως τις 19 Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες ή «ενδοσχολικές» εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 25 Μαΐου 2026, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την 27η Μαΐου 2025.

Όσον αφορά τα γυμνάσια, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 27 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2025.

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, το διδακτικό έτος στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Μέχρι τότε, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Αναλυτικό πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και η Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού.

Στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις αρχίζουν στις 30 Μαΐου 2026 με τα Νέα Ελληνικά και συνεχίζονται στις 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026. Παράλληλα, οι Υγειονομικές Εξετάσεις και η Πρακτική Δοκιμασία για τους υποψηφίους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου 2026.