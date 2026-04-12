Καιρός: Επιστροφή με αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 8 μποφόρ

Επιδείνωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα να συνοδεύεται από αφρικανική σκόνη, ενισχυμένους νοτιάδες και λασποβροχές.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, νέο κύμα μεταφοράς σκόνης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διατηρηθεί έως τα μέσα της εβδομάδας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.
Το σκηνικό του καιρού θα περιλαμβάνει αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, νοτιοανατολικούς ανέμους που στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ (με ριπές έως 9), καθώς και φαινόμενα λασποψιχάλας κυρίως από την Τρίτη έως και την Πέμπτη.
Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τα θερμόμετρα να φτάνουν ακόμη και τους 24-25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.
Αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, όταν θα επικρατήσουν βοριάδες, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή υποχώρηση της σκόνης.