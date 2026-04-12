Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Καιρός: Επιστροφή με αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 8 μποφόρ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Επιδείνωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα να συνοδεύεται από αφρικανική σκόνη, ενισχυμένους νοτιάδες και λασποβροχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, νέο κύμα μεταφοράς σκόνης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διατηρηθεί έως τα μέσα της εβδομάδας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Το σκηνικό του καιρού θα περιλαμβάνει αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, νοτιοανατολικούς ανέμους που στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ (με ριπές έως 9), καθώς και φαινόμενα λασποψιχάλας κυρίως από την Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τα θερμόμετρα να φτάνουν ακόμη και τους 24-25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.

Αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, όταν θα επικρατήσουν βοριάδες, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή υποχώρηση της σκόνης.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4):

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών βροχών σε Μακεδονία, Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησο έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7-8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23-24 βαθμούς στα δυτικά και τους 20-22 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην Κρήτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, ανέμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν προσοχή, ιδιαίτερα σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη...

0
Ανοιχτή μέχρι τις 8 Μαΐου η πλατφόρμα για υποβολή...

Ρέθυμνο: Τέσσερις τραυματίες μετά από τροχαίο στη...

0
Για την κατάσταση της υγείας τους μίλησε στο Cretalive...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST