Πολλαπλά περιστατικά διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης – Πάνω από 120 άτομα σε λίγες ώρες

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται από τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Ηράκλειο και της Γαύδος, με διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να οδηγούν στη διάσωση περίπου 129 ανθρώπων.

Οι αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν τη μετακίνηση λέμβων προς την περιοχή, αυξάνοντας τις μεταναστευτικές ροές.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη αφορά τέταρτο περιστατικό ανοιχτά της Γαύδου, όπου περίπου 35 άτομα εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της Frontex
με τη συνδρομή drone, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο νησί.

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί τρεις ακόμη επιχειρήσεις στη θαλάσσια ζώνη νότια των Καλοί Λιμένες. Στην πρώτη, εντοπίστηκαν 37 άτομα σε απόσταση περίπου 44 ναυτικών μιλίων από την ακτή, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση με τη διάσωση 22 ακόμη ανθρώπων, περίπου 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά.

Παράλληλα, τρίτη ομάδα 35 μεταναστών περισυνελέγη από δυνάμεις της Frontex και κατευθύνεται προς λιμάνι της περιοχής.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται κανονικά, με τις αρχές να διαχειρίζονται διαδοχικά περιστατικά σε ένα σκηνικό αυξημένων αφίξεων στη νότια Κρήτη.

