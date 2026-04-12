Ρέθυμνο: Τέσσερις τραυματίες μετά από τροχαίο στη διασταύρωση – καρμανιόλα της Καρέ

Για την κατάσταση της υγείας τους μίλησε στο Cretalive o διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου κ. Γιώργος Παπακωνσταντής.
Είκοσι περίπου ημέρες μετά τη διαμαρτυρία πολιτών από τα χωριά του Βρύσινα στο Ρέθυμνο, ακόμη ένα τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση – καρμανιόλα της Καρέ, με απολογισμό τέσσερις τραυματίες.
Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα όταν δύο ΙΧ με συνολικά έξι επιβαίνοντες συγκρούστηκαν στην επικίνδυνη διασταύρωση. Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός τεσσάρων ατόμων, τριών γυναικών και ενός άνδρα, οι οποίοι επέβαιναν στα οχήματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλαγιομετωπική σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.
Άμεσα στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύναμη της Πυροσβεστικής αλλά και αστυνομικοί της Τροχαίας. Και οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου και νοσηλεύονται.
Μιλώντας στο Cretalive, ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου κ. Γιώργος Παπακωνσταντής σημείωσε ότι και οι τέσσερις τραυματίες φέρουν θλαστικά τραύματα και η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Παράλληλα, επισήμανε την επικινδυνότητα του σημείου, καθώς η διασταύρωση της Καρέ έχει χαρακτηριστεί “καρμανιόλα” λόγω του πλήθους των ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουν σημειωθεί.
Υπενθυμίζεται, όπως είχε γράψει το Cretalive, πως στις 23 Μαρτίου 2026 κάτοικοι χωριών του Βρύσινα διοργάνωσαν κινητοποίηση στην επίμαχη διασταύρωση μετά από θανατηφόρο τροχαίο που είχε σημειωθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα και με θύμα έναν 45χρονο άνδρα.
Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούσαν την άμεση λήψη μέτρων και την επαρκή προειδοποιητική σήμανση για τους οδηγούς.
