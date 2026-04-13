Μεγάλη φωτιά σε χώρο ενοικιαζόμενων οχημάτων στην ε.ο. Ηρακλείου–Μοιρών – 18 αυτοκίνητα στις φλόγες

Συναγερμός σήμανε 10 λεπτά πριν τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο ενοικιαζόμενων οχημάτων επί της εθνικής οδού Ηρακλείου–Μοιρών.

Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα δεκάδες αυτοκίνητα, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της.

Από τη φωτιά κάηκαν συνολικά 18 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 11 καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τα υπόλοιπα 7 υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Η καταστροφή για την επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλη.

Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκεσε αρκετή ώρα, με τη φωτιά να τίθεται τελικά υπό πλήρη έλεγχο γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα, με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Σε σχετική ανάρτησή τους, οι πυροσβέστες Ηρακλείου περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες της επιχείρησης με τα εξής λόγια:

«Με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση απέναντι στις φλόγες.

Σε έναν χώρο στάθμευσης γεμάτο ενοικιαζόμενα οχήματα, εκεί όπου η φωτιά βρίσκει εύκολα “καύσιμο” και χρόνο για να ξεφύγει, οι συνάδελφοί μας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωποι με συνθήκες δύσκολες και απαιτητικές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.

Παρ’ όλα αυτά, η άμεση κινητοποίηση και ο σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Καταφέραμε:

Να περιορίσουμε τη φωτιά στα ήδη φλεγόμενα οχήματα.

Να αποτρέψουμε την επέκταση στις παρακείμενες επιχειρήσεις.

Να προλάβουμε μια εκτεταμένη καταστροφή για την περιοχή μας.

Η επιτυχία αυτή δεν ήταν θέμα τύχης. Ήταν αποτέλεσμα συντονισμού, συνεχούς εκπαίδευσης και εμπειρίας.

Είναι η απόδειξη πως όταν οι συνθήκες πιέζουν, οι Πυροσβέστες του Ηρακλείου λειτουργούν με ψυχραιμία και απόλυτο αίσθημα ευθύνης.

Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στον πολίτη, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία με προετοιμασία και συνεργασία.

Συγχαρητήρια στους Συναδέλφους για την άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους».