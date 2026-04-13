Δήμος Ηρακλείου:Πρόβλημα στο σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ, προκάλεσε αρρυθμία στον δημοτικό φωτισμό

Ένα ευρύτερο πρόβλημα στο σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προκάλεσε αρρυθμία σε γραμμές του δημοτικού φωτισμού του Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα 12/4.

Ειδικότερα, σε διάφορα σημεία σε περιοχές από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι τα δυτικά προάστια της πόλης, τα φώτα άναψαν με αρκετές ώρες καθυστέρηση και παρέμειναν αναμμένα το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα 13/4.

Η ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ από το Τμήμα Οδοφωτισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με νεότερες συνεχείς επικοινωνίες το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Ηρακλείου, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούν να εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν τη βλάβη στο σύστημα που δίνει τις εντολές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του δημοτικού φωτισμού. Μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι γνωστό αν το πρόβλημα θα έχει λυθεί εντός της ημέρας.

Η Τεχνική Υπηρεσία παρακολουθεί το ζήτημα σε διαρκή επαφή με τον ΔΕΔΔΗΕ.