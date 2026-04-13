Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Πρόβλημα στο σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ, προκάλεσε αρρυθμία στον δημοτικό φωτισμό

Ημερομηνία:

Ένα ευρύτερο πρόβλημα στο σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προκάλεσε αρρυθμία σε γραμμές του δημοτικού φωτισμού του Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα 12/4.

Ειδικότερα, σε διάφορα σημεία σε περιοχές από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι τα δυτικά προάστια της πόλης, τα φώτα άναψαν με αρκετές ώρες καθυστέρηση και παρέμειναν αναμμένα το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα 13/4.

Η ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ από το Τμήμα Οδοφωτισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με νεότερες συνεχείς επικοινωνίες το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Ηρακλείου, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούν να εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν τη βλάβη στο σύστημα που δίνει τις εντολές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του δημοτικού φωτισμού. Μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι γνωστό αν το πρόβλημα θα έχει λυθεί εντός της ημέρας.

Η Τεχνική Υπηρεσία παρακολουθεί το ζήτημα σε διαρκή επαφή με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μεγάλη φωτιά σε χώρο ενοικιαζόμενων οχημάτων στην ε.ο. Ηρακλείου–Μοιρών – 18 αυτοκίνητα στις φλόγες
Επόμενο άρθρο
Ο Αΐμονας τραγούδησε ξανά: Καντάδες με μπροστάρη τον Γρηγόρη Σαμόλη ζωντάνεψαν την παράδοση
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST