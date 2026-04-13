Ο Αΐμονας τραγούδησε ξανά: Καντάδες με μπροστάρη τον Γρηγόρη Σαμόλη ζωντάνεψαν την παράδοση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στον ιστορικό Αΐμονα Μυλοποτάμου, έναν τόπο βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και τη μουσική της Κρήτης, το φετινό Πάσχα απέκτησε έναν ξεχωριστό παλμό, γεμάτο συναίσθημα, μνήμες και αυθεντική κρητική ψυχή.

Ανήμερα της Λαμπρής, μια παρέα χωριανών, με την ενεργή συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Αΐμονα «Ο Πλάτων», έδωσε ζωή σε ένα παλιό, αγαπημένο έθιμο: τις καντάδες στα σοκάκια του χωριού.

Με μπροστάρηδες τον λυράρη Γρηγόρη Σαμόλη και τον λαουτιέρη Νεκτάριο Κοντογιάννη, η μουσική ξεχύθηκε σε κάθε γωνιά του Αΐμονα. Οι μελωδίες της λύρας και του λαούτου αντήχησαν στα στενά και στους δρόμους, ενώ οι φωνές των κατοίκων ενώθηκαν σε ένα μεγάλο, ζωντανό σύνολο.

Σιγά σιγά, οι πόρτες άνοιγαν, οι αυλές γέμιζαν κόσμο και οι χωριανοί έγιναν μια παρέα. Η μια καντάδα διαδεχόταν την άλλη, μέχρι που το τραγούδι έφτασε να συνοδεύει το χωριό ως το ξημέρωμα, δημιουργώντας στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων.

Ο Αΐμονας, ένα χωριό με σημαντική παράδοση στους μουσικούς και στην κρητική έκφραση, απέδειξε για ακόμη μια φορά τη βαθιά του σχέση με τον πολιτισμό. Η μουσική δεν ήταν απλώς διασκέδαση, αλλά τρόπος έκφρασης, σύνδεσης και συνέχειας της τοπικής ταυτότητας.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Πολιτιστικού Συλλόγου, που απέδειξε έμπρακτα τη δυναμική και τη διάθεσή του να διατηρεί ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, αναδεικνύεται η αξία της συλλογικότητας και η δύναμη της τοπικής κοινότητας.

Πάνω απ’ όλα, όμως, αναδείχθηκε ο ίδιος ο κόσμος του Αΐμονα. Οι Αϊμονίτες απέδειξαν πόσο δεμένοι παραμένουν μεταξύ τους, πόσο τιμούν τις ρίζες τους και πόσο πρόθυμοι είναι να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση, μεταδίδοντάς τη από γενιά σε γενιά.

Σύμφωνα με ανεπίσημες αναφορές και με χαμόγελο, λέγεται πως η «σπίθα» για την αναβίωση αυτής της όμορφης βραδιάς ξεκίνησε από τον αντιπρόεδρο των κρεοπωλών Ηρακλείου Βερτούδο Μιχαηλ, τον Λιναρίτη Μύρων τοπικό επαγγελματία Αλουμινοκατασκευών του χωριού, το Πρόεδρο και το Γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για τον τόπο και την παράδοση μπορεί να ξεκινήσει από οπουδήποτε – αρκεί να υπάρχει μεράκι.

Ο Αΐμονας είναι μια κοινότητα με ψυχή, ιστορία και ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν, να τραγουδούν και να κρατούν ζωντανή την πολιτιστική τους κληρονομιά.https://rethemnos.gr/

Δήμος Ηρακλείου:Πρόβλημα στο σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ, προκάλεσε αρρυθμία στον δημοτικό φωτισμό
Η Ανάσταση και ο Εσπερινός της Αγάπης στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
