Η Ανάσταση και ο Εσπερινός της Αγάπης στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

11 και 12 Απριλίου 2026

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, 11ης Απριλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία της Παννυχίδος και στον Όρθρο της Κυριακής του Πάσχα, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης,

αφού πρώτα υποδέχθηκε, στα προπύλαια του Ναού, το εκ των Ιεροσολύμων αφιχθέν Άγιο Φως, το οποίο εκόμισαν στη Μητρόπολή μας, για μία ακόμη χρονιά, ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Χαράλαμπος Καμηλάκης μετά του Εντιμοτάτου κ. Γεωργίου Κατικά.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος, στα προπύλαια του Ιερού Ναού, με την παρουσία εκατοντάδων πιστών, εξήγγειλε τον γλυκύφθογγο παιάνα «Χριστός Ανέστη» και ευχήθηκε προς όλους πλούσια τη χάρη και ευλογία του Αναστάντος Κυρίου και της Αναστάσεως που έρχεται να γίνει προσωπικό γεγονός στη ζωή καθενός ανθρώπου.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Πάσχα με τη συμμετοχή πλήθους πιστών.

Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, 12ης Απριλίου 2026, κατά τα ειωθότα, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Προδρόμου και με τη συμμετοχή πολλών κληρικών και του Εντιμοτάτου κ. Γεωργίου Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνης,

πραγματοποιήθηκε η λιτανεία της Αναστάσεως από τον Ιερό Ναό Κυρίας των Αγγέλων προς τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, όπου και τελέσθηκε πανηγυρικώς ο Εσπερινός της Αγάπης, προ του πέρατος του οποίου, διανεμήθηκαν στους πιστούς πασχαλινά ωά και κουλούρια.

Ο Σεβασμιώτατος αντάλλαξε με όλους θερμές εόρτιες ευχές και ευχήθηκε αναφαίρετη τη χαρά της Αναστάσεως στη ζωή όλων των ανθρώπων.

Μετά το πέρας του Εσπερινού της Αγάπης, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στο Στρατόπεδο Ρεθύμνου, όπου, με την παρουσία του Ταξιάρχου κ. Νικολάου Κωστάκη, Διοικητή της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών», του Αντισυνταγματάρχου κ. Εμμανουήλ Μουρτζάκη,

Διοικητή του 548 Α/Μ Τάγματος Πεζικού και Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Ρεθύμνου, και του Αντισυνταγματάρχου κ. Γεωργίου Σφηναρόλη, Διοικητή του 547 Α/Μ Τάγματος Πεζικού, στελεχών των Στρατοπέδων και υπηρετούντων σε αυτά, παρακάθησε στο εόρτιο πασχάλιο γεύμα και αντάλλαξε το «Χριστός Ανέστη» με όλους.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

