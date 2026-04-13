Πρώτη Ανάσταση στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

11 Απριλίου 2026

Το πρωί του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου, 11ης Απριλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Ρεθύμνης και ευχήθηκε αναλόγως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα.

Νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τέλεσε την Αναστάσιμη Ακολουθία στο Γηροκομείο Ρεθύμνου, έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Τίτου (Συλλιγαρδάκη), με την παρουσία των ωφελουμένων και συγγενών τους, των εργαζομένων, καθώς και του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Ο Σεβασμιώτατος αντάλλαξε πασχάλιες ευχές, ευχόμενος σε όλους αναφαίρετη την αναστάσιμη χαρά και πλούσια την ευλογία του Θεού.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Ο Επιτάφιος Θρήνος στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης...

0
10 Απριλίου 2026 Το πρωί της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής,...

Η Ανάσταση και ο Εσπερινός της Αγάπης...

0
11 και 12 Απριλίου 2026 Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου,...

