Ο Επιτάφιος Θρήνος στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

10 Απριλίου 2026

Το πρωί της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, 10ης Απριλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό της Αποκαθηλώσεως στον Ιερό Ενοριακό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου της Ενορίας Παγκαλοχωρίου.

Στη συνέχεια, νωρίς το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Ιδρυματικό Ναό Αγίου Λουκά Νοσοκομείου Ρεθύμνης, με την παρουσία του Διοικητού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντή, ιατρών, νοσηλευτών, ασθενών και συνοδών τους. Ήταν συγκινητική και συνάμα επιστηρικτική η λιτάνευση του Ιερού Επιταφίου εντός του Νοσοκομείου και η διέλευσή του από όλους τους θαλάμους των ασθενών, οι οποίοι έλαβαν δύναμη και ενίσχυση προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, με την παρουσία των Τοπικών Αρχών, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν το εσωτερικό του Ναού και την Πλατεία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων,

στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Επιταφίων των Ιερών Ναών Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, Πολιούχου Ρεθύμνης, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Κυρίας των Αγγέλων. Εφέτος ιδιαίτερη υπήρξε η συμμετοχή ενός «παιδικού» Επιταφίου, έργου των χειρών των μικρών μαθητριών και μαθητών του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών τους.

Ο Σεβασμιώτατος προέτρεψε τους πολυπληθείς προσκυνητές να εντείνομε την προσευχή μας αυτή τη βραδυά για όλα τα παιδιά του κόσμου, για την κατάπαυση των πολέμων και των αδικιών και να μη φοβηθούμε ποτέ κανένα σταυρό της ζωής μας, προσβλέποντας στην Ανάσταση.

Συγκινητική και ιδιαίτερη υπήρξε η στιγμή της Επιμνημόσυνης Δέησης, εντός της ιστορικής Σχολής Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια της λιτανεύσεως του Ιερού Επιταφίου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου