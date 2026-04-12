Το Poseidonion Grand Hotel υποδέχεται τη νέα σεζόν, ανανεώνοντας την εμπειρία φιλοξενίας στις Σπέτσες

Το εμβληματικό ξενοδοχείο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πασχαλινής κατάνυξης και αυθεντικής νησιωτικής παράδοσης

– Με σεβασμό στην ιστορία του και τη σύγχρονη προσέγγιση στη φιλοξενία, το Poseidonion εγκαινιάζει μια ακόμη δυναμική σεζόν υψηλών προδιαγραφών

Το Poseidonion Grand Hotel το ιστορικό τοπόσημο των Σπετσών, εγκαινιάζει τη νέα σεζόν, καλωσορίζοντας την άνοιξη με ανανεωμένη ενέργεια. Με παρακαταθήκη μια πλούσια κληρονομιά άνω του ενός αιώνα, το εμβληματικό ξενοδοχείο προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν εκ νέου τη σπετσιώτικη φιλοξενία μέσα από ένα αναβαθμισμένο και σύγχρονο περιβάλλον.

Μια πασχαλινή εμπειρία με άρωμα Σπετσών

Με την άφιξη της πασχαλινής περιόδου, το Poseidonion Grand Hotel αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να βιώσουν την αυθεντική ατμόσφαιρα των Σπετσών. Οι παραδόσεις του νησιού ζωντανεύουν μέσα από μοναδικές εμπειρίες, από τη συγκινητική συνάντηση των Επιταφίων στην πλατεία Ποσειδωνίου τη Μεγάλη Παρασκευή έως το εκλεπτυσμένο αναστάσιμο δείπνο στο βραβευμένο εστιατόριο On the Verandah.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα κορυφώνεται την Κυριακή του Πάσχα στο Paradise Beach, την παραλία του Ποσειδωνίου στην Αγία Μαρίνα, όπου τα παραδοσιακά εδέσματα, η ανεπιτήδευτη κομψότητα και το απέραντο γαλάζιο του Αργοσαρωνικού συνθέτουν μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη φιλοξενία.

Μια νέα γαστρονομική αφήγηση

Για τη φετινή σεζόν, το Poseidonion Grand Hotel επαναπροσδιορίζει τη γαστρονομική του ταυτότητα, καλωσορίζοντας τον Chef Τάσο Καρπερό. Ο νέος Executive Chef επιμελείται τα μενού των εστιατορίων του ξενοδοχείου, παρουσιάζοντας δημιουργικές συνθέσεις που αναδεικνύουν τη μεσογειακή κουζίνα με σύγχρονη ματιά.

Στο On the Verandah, στην εμβληματική βεράντα του Ποσειδωνίου, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια εκλεπτυσμένη εκδοχή της μεσογειακής γαστρονομίας, ενώ η Library Brasserie προσφέρει έναν ζεστό και κομψό χώρο για all-day επιλογές με γνώριμες και αγαπημένες γεύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Bostani, τη βιολογική φάρμα του ξενοδοχείου, όπου η farm-to-table φιλοσοφία μεταφράζεται σε μια αυθεντική εμπειρία στην εξοχή των Σπετσών, με πρώτες ύλες από την τοπική παραγωγή, ενώ το Palms The Bar παρουσιάζει μια νέα πρόταση με sushi, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό, ιδανικό για δροσιστικά cocktails από νωρίς το απόγευμα.

Ανανεωμένοι χώροι, διαχρονική ταυτότητα

Η νέα σεζόν βρίσκει το Poseidonion Grand Hotel ανανεωμένο, με στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την αισθητική και τη συνολική εμπειρία φιλοξενίας. Οι εσωτερικοί χώροι, η υποδοχή, το Lobby και η Library Brasserie, έχουν αναβαθμιστεί, συνδυάζοντας αρμονικά την ιστορικότητα του κτιρίου με σύγχρονα στοιχεία design.

Στο Bostani, η εμπειρία εμπλουτίζεται με βελτιώσεις στην εξωτερική κουζίνα και τη δημιουργία ενός νέου stage με επιπλέον τραπέζια μέσα στη φύση, ενισχύοντας τον βιωματικό χαρακτήρα της γαστρονομικής πρότασης.

Παράλληλα, η εμπειρία του Ποσειδωνίου επεκτείνεται στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου το Paradise Beach αποκτά μια πιο χαλαρή, boho αισθητική με την προσθήκη νέου deck, διαμορφώνοντας ένα ιδανικό σκηνικό για τις καλοκαιρινές ημέρες.

Ένα ταξίδι ευεξίας και καλοκαιρινής κομψότητας

Στο Poseidonion Grand Hotel, η ευεξία και η χαλάρωση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας φιλοξενίας. Στο Idolo Spa, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν κόσμο ολιστικής φροντίδας, επιλέγοντας ανάμεσα σε εξατομικευμένες θεραπείες και απολαμβάνοντας στιγμές απόλυτης γαλήνης στην πισίνα ή στα έμπειρα χέρια εξειδικευμένων beauty experts.

Για τους λάτρεις του design και της μόδας, το Kiki & Eros Jewelry παρουσιάζει μια εκλεπτυσμένη συλλογή κοσμημάτων από διεθνώς αναγνωρισμένους σχεδιαστές, ενώ στη Mageia Boutique by Ileana Makri φιλοξενείται μια ξεχωριστή επιλογή από ρούχα, κοσμήματα και αξεσουάρ, ιδανικά για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στις Σπέτσες.

Ξεχωριστοί χώροι για αξέχαστες περιστάσεις

Με πολυετή παράδοση στη φιλοξενία, το Poseidonion Grand Hotel συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί tailor-made εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών.

Αξιοποιώντας τους μοναδικούς χώρους του ξενοδοχείου, καθώς και επιλεγμένες τοποθεσίες του νησιού, από το ιστορικό Cine Titania έως το Bostani, τη βιολογική φάρμα του Ποσειδωνίου που προσφέρει μια αυθεντική farm-to-table εμπειρία μέσα στη φύση, και το Paradise Beach στην Αγία Μαρίνα, κάθε εκδήλωση αποκτά τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα.

Με τη στήριξη εξειδικευμένων συνεργατών και έμφαση στη λεπτομέρεια, κάθε περίσταση μετατρέπεται σε μια άρτια οργανωμένη εμπειρία, που αφήνει μια διαρκή αίσθηση κομψότητας και φιλοξενίας.

Ένας κόσμος εμπειριών στις Σπέτσες

Με ιστορία 112 ετών, το Poseidonion Grand Hotel διατηρεί ενεργό ρόλο στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του νησιού, υποστηρίζοντας και φιλοξενώντας εμβληματικές διοργανώσεις όπως η το Εαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ, το Spetsathlon, το Weekend in Tweed και η Αρμάτα που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας των Σπετσών.

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σεζόν, το Poseidonion Grand Hotel υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες του, προσφέροντας μια εμπειρία διαμονής υψηλών προδιαγραφών στην καρδιά των Σπετσών.

-Τέλος-

Περισσότερα για το Poseidonion Grand Hotel

Το Poseidonion Grand Hotel αποτελεί σημείο αναφοράς του νησιού των Σπετσών. Γνωστό ως το “κόσμημα των Σπετσών” χρονολογείται από το 1914 και χαρακτηρίζεται από το αρχιτεκτονικό του στιλ, επηρεασμένο από εκείνα της Γαλλικής Ριβιέρας.

Έπειτα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών ανακαίνισης το 2009, το Ποσειδώνιο επαναλειτούργησε ως ένα πολυτελές ξενοδοχείο αντάξιο με τα πρότυπα του 21ου αιώνα. Οι επισκέπτες φιλοξενούνται σε 44 δωμάτια και 8 σουίτες, όλα κομψά διακοσμημένα με σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου. Το Poseidonion Grand Hotel βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής των Σπετσών και κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην πλειονότητα των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί.

Έχει αναπτύξει επίσης μια ξεχωριστή γαστρονομική φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες τοπικής παραγωγής και οργανικά προϊόντα από το μποστάνι του. Το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας στο spa και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Μπορεί να φιλοξενήσει επιχειρηματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς και γαμήλιες δεξιώσεις σε ένα πλήθος διαφορετικών venues ενώ παρέχει και υπηρεσίες catering.