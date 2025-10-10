Σε δίκη διευθυντής και γιατροί για κίνδυνο ζωής ασθενών με ληγμένα φίλτρα στα Χανιά

Παραπέμπονται τέσσερις γιατροί για έκθεση ασθενών σε κίνδυνο.
Αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης για την αιμοκάθαρση με ληγμένα φίλτρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, είναι ο διευθυντής της μονάδας τεχνητού νεφρού και τρεις γιατροί νεφρολόγοι που χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 136 ληγμένα φίλτρα αιμοκάθαρσης σε τέσσερις χρονίως αιμοκαθαιρούμενους ασθενείς και 10 επιπλέον ληγμένα φίλτρα σε μη χρόνιους ασθενείς.
Οι τέσσερίς τους παραπέμπονται την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Χανίων, για ποινικό αδίκημα, καθώς η απόφασή τους να χρησιμοποιήσουν ληγμένα φίλτρα, έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα γνώριζαν ότι δεν είναι ασφαλής η χρήση τους και ενώ είχαν στην διάθεσή τους και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλα φίλτρα. Μάλιστα, οι τέσσερις γιατροί, χρησιμοποίησαν ληγμένα φίλτρα χωρίς καν να ενημερώσουν τους ασθενείς για την χρήση τέτοιων υλικών και τις ενδεχόμενες επιπλοκές τους.
Υπενθυμίζεται ότι όταν είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση από το zarpanews.gr οι τέσσερις κατηγορούμενοι με γραπτή τους ανακοίνωση, είχαν παραδεχτεί την χρήση των ληγμένων φίλτρων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν προέκυψε κανένας κίνδυνος ενώ είχαν κατηγορήσει το https://www.zarpanews.gr/ ότι τους συκοφαντεί, εξυπηρετώντας μάλιστα με ανήθικο τρόπο, άγνωστα συμφέροντα, ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ)!
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, που είχε δημοσιοποιήσει ανακοίνωση όπου αν και δεν βρήκαν χώρο για μια “συγνώμη” στους παθόντες… εξέφραζαν την οργή τους, όχι για τα ληγμένα φίλτρα που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι αλλά για το ότι το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε ενώ προχωρούσαν και σε απειλές σε βάρος μας, λέγοντας ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες!
Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή είχε σταθεί και ο διοικητής του ιδρύματος, Γιώργος Μπέας, ο οποίος έχει κληθεί ως μάρτυρας για να υποστηρίξει ενώπιον του δικαστηρίου τις ενέργειές του.
«Κινδύνευσαν ασθενείς»
Προφανώς τα επιχειρήματά τους δεν έπεισαν ούτε τον εισαγγελέα πρωτοδικών ούτε το συμβούλιο πλημμελειοδικών που τους στέλνει στο εδώλιο του κατηγορούμενου με το σκεπτικό ότι «η χρήση αυτού του υλικού πέραν της αναγραφόμενης ημερομηνίας απαγορεύεται και ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε κίνδυνος για την υγεία των αιμοκαθαιρούμενων, αφού διέτρεξαν τον κίνδυνο επιπλοκής από την απόσπαση και απελευθέρωση διάφορων τοξικών μορίων από την μεμβράνη των φίλτρων και πρόκληση βλάβης σε ζωτικά όργανα όπου θα ενσφηνώνονταν τα εν λόγω σωματίδια.
Υπενθυμίζεται ότι παρά τις προσπάθειες κουκουλώματος, το θέμα είχε πάρει πανελλαδικές διαστάσεις μετά την καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και την επιστολή της συνομοσπονδίας ΑΜΕΑ στον υπουργό Θάνο Πλεύρη με τον οποία ζητήθηκε άμεση παρέμβαση και κυρώσεις.
