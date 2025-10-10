Χανιά: «Έσπασαν» τα ισόβια στον 54χρονο για την δολοφονία του αδελφού του στην Ασή Γωνιά

Το Μικτό ορκωτό Εφετείο κατα πλειοψηφία τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά δέχθηκε ένα ελαφρυντικό.
Με την απόφαση του Mικτού ορκωτού Εφετείου, έπεσε η αυλαία στην εκδίκαση της υπόθεσης της αδελφοκτονιας που συντάραξε την Ασή Γωνιά τον Ιούλιο του 2019, όταν ένας 49χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο αδελφό του ενώ καθόταν στην πλατεία του χωριού.
Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία, δεν πείστηκε για τον ισχυρισμό του 54χρονου κατηγορούμενου και των δικηγόρων υπεράσπισης, ότι πυροβόλησε τον αδελφό του 4 φορές ευρισκόμενος σε κατάσταση μειωμένου καταλογισμού.
Έτσι με ψήφους 5 έναντι 2 τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τους δύο από τους τρεις δικαστές να αποδέχονται τον μειωμένο καταλογισμό.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών όπως του συννομου πρότερου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς στην φυλακή.
Τελικά το δικαστήριο κατά πλειοψηφία απέρριψε τα δύο πρώτα ελαφρυντικά και δέχτηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και επέβαλλε στον κατηγορούμενο την ποινή κάθειρξης 15 ετών συν ενός έτους για οπλοφορία και οπλοχρησία.
Το χρονικό της υπόθεσης
Το μεσημέρι της 1/7/2019 στην πλατεία της Αση Γωνιάς καθόταν ένας 72χρονος, όταν τον πλησίασε ο αδελφός του. Φαίνεται πως υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους, όταν ξαφνικά ο τότε 49χρονος έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε τον αδελφό του μια φορά στον θώρακα και τρεις φορές στο κεφάλι.
Αμέσως μετά ετράπη σε φυγή ενώ μετά από μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση εντοπίστηκε στις Βρύσες Αποκορώνου όπου και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι.
Στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγητικό όπλo και 160 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.
Τον Νοέμβριο του 2020 είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ποινή η οποία σήμερα ανετράπη με την απόφαση του Εφετείου.
