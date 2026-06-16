Σε εφαρμογή το μεικτό σύστημα καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου. Αλέξης Καλοκαιρινός: Ξεκινήσαμε!

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ξεκινήσαμε!

Σε εφαρμογή το μεικτό σύστημα καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου – Επεκτείνεται το πρόγραμμα αποκομιδής της ανακύκλωσης με ραντεβού στην 1η Δημοτική Κοινότητα

Ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Τρίτης 16/6 η λειτουργία του μεικτού συστήματος καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, με την ενίσχυση της Δημοτικής Υπηρεσίας από εξωτερικό συνεργάτη.

Από τις 06:00 το πρωί, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μαζί με τα στελέχη του αναδόχου, συναντήθηκαν στην πλ. Ελευθερίας με τους οδοκαθαριστές της πρωινής βάρδιας της 1ης Δημοτικής Κοινότητας (υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν τρεις βάρδιες, σε 24ωρη βάση), τους επόπτες και τους χειριστές των τριών σαρώθρων καθαρισμού και πλυσίματος δρόμων και πλατειών.

Επίσης, πραγματοποίησαν επιθεωρήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, διευθετώντας επί τόπου εκκρεμότητες και δίνοντας τις κατάλληλες κατευθύνσεις για τον βέλτιστο συντονισμό της αποκομιδής.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δήλωσή του επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό για τη Δημοτική Αρχή να είναι το ίδιο καθαρή ολόκληρη η πόλη, ολόκληρος ο Δήμος, και τόνισε ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και το αποτέλεσμα θα φανεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες:

«Από τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου συστήματος της καθαριότητας με τη συνδρομή του εξωτερικού συνεργάτη και αυτή τη στιγμή η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Προφανώς το αποτέλεσμα θα αρχίσει να φαίνεται σε λίγες μέρες και σταδιακά.

Στο πλαίσιο του οδοκαθαρισμού, ο οποίος ενισχύεται δραστικά όπως και οι υπόλοιπες πλευρές της καθαριότητας, περιλαμβάνεται και η περισυλλογή των απορριμμάτων με ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ήδη στην πόλη δεκάδες οδοκαθαριστές και αυτό αφορά ολόκληρη την πόλη. Αυτό είναι το αρχικό μας σκεπτικό που το εφαρμόζουμε και θα το εφαρμόσουμε και είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσει, δηλαδή ολόκληρη η πόλη να είναι καθαρή».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο εξωτερικός συνεργάτης αναλαμβάνει: «Την συνολική καθαριότητα της διευρυμένης 1ης Δημοτικής Κοινότητας, αναλαμβάνει επίσης την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και την απομάκρυνση των ογκωδών από το σύνολο του Δήμου. Η Υπηρεσία μας επιχειρεί συλλέγοντας τα σύμμεικτα από το υπόλοιπο του Δήμου και επιχειρώντας επίσης στον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του Δήμου εκτός από την 1η Δημοτική Κοινότητα.

Βεβαίως η Υπηρεσία έχει την επίβλεψη, τον έλεγχο και την κατεύθυνση. Χθες το μεσημέρι είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τους 24 επόπτες Δημοτικούς Υπαλλήλους οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη ώστε το εγχείρημα αυτό να βαίνει στη σωστή κατεύθυνση και να αποδίδει».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης από την πλευρά του, τόνισε ότι η ευθύνη λειτουργίας του συστήματος ανήκει αποκλειστικά στην Υπηρεσία Καθαριότητας και επεσήμανε:

«Είμαστε ακόμα στην αρχή και πρέπει να βρούμε τα πατήματα μας, να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύουμε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα βλέπουμε μια καθαρή πόλη.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι πλήρης όσον αφορά το προσωπικό καθώς η είσοδος του εξωτερικού συνεργάτη έχει φέρει επιπλέον 165 άτομα στην καθαριότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως και το γεγονός ότι έχει φέρει τα δικά του οχήματα που επιχειρούν σε όλο το Δήμο. Την ευθύνη και λειτουργία του συστήματος έχει αποκλειστικά η Υπηρεσία Καθαριότητας».

Ενισχύεται το πρόγραμμα αποκομιδής της ανακύκλωσης με ραντεβού από την 1η Δημοτική Κοινότητα

Από σήμερα Τρίτη 16/6 ενισχύονται τα καθημερινά ραντεβού αποκομιδής της ανακύκλωσης στην 1η Δημοτική Κοινότητα και καθορίζονται ως εξής:

• Στην οδό Μιλάτου (Λότζια): 09:30 – 09:45, 13:00 – 13:15, 21:00 – 21:15

• Στην οδό Ίδης: 09:50 – 10:05, 13:20 – 13:35, 21:20 – 21:35

• Στην πλ. Δακαλογιάννη: 11:00 – 11:15, 14:30 – 14:45

• Στην οδό Πεδιάδος: 10:35 – 10:50, 22:05 – 22:20

• Στον ΕΟΤ: 13:45 – 14:00, 21:45 – 22:00

• Στη Δικαιοσύνης & Βυζαντίου: 10:15 – 10:30, 14:05 – 14:20, 22:30 – 22:45

Τα ραντεβού αποκομιδής σύμμεικτων παραμένουν ως έχουν.