Ηράκλειο : Εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις κλοπής

Σύλληψη ημεδαπού για διακεκριμένες κλοπές

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου τρεις (3) υποθέσεις κλοπής για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 44χρονου ημεδαπού. Επιπλέον ο 44χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι ο 44χρονος την 02 και 03.06.2026 προέβη σε δύο περιπτώσεις κλοπών τσαντών από διερχόμενες γυναίκες οι οποίες περιείχαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα και μια απόπειρα κλοπής κινητού τηλεφώνου από επιχείρηση με το πρόσχημα παροχής βοήθειας.

Από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια και συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.