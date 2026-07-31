Τί έκανε δύσκολη την φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο – “Οι φλόγες εξαπλώνονταν με ασύλληπτη ταχύτητα”

Χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με συνεχείς αναζωπυρώσεις – ““Θα είναι καλύτερα τα πράγματα μόλις πέσουν οι άνεμοι” λέει στο Cretalive ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Πυροσβεστών, Απόλλων Φραγκιαδάκης.

Εν ριπή οφθαλμού επεκτεινόταν η φωτιά γύρω από τα χωριά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο νότο του Ρεθύμνου. Η κατάσταση, το μεσημέρι της Παρασκευής, ήταν καλύτερη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μέρες: συμπαγές ενεργό μέτωπο δεν υπήρχε, ωστόσο οι αναζωπυρώσεις ήταν συνεχείς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ως έχουν επί του πεδίου, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν με την άφιξη 36 ατόμων από την Αθήνα.

“Ήταν μία από τις πιο δύσκολες φωτιές που βίωσε η Κρήτη τα τελευταία χρόνια;”, ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, Απόλλωνα Φραγκιαδάκη.

Η απάντηση που έδωσε στο Cretalive.gr ήταν άκρως κατατοπιστική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης: “Σαφώς, διότι μιλάμε για έναν συνδυασμό πραγμάτων. Μην ξεχνάμε ότι με τις δυνάμεις που διαθέτουμε προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε παράλληλα άλλα 2-3 περιστατικά, όπως για παράδειγμα στη Σητεία. Επίσης, προκειμένου να μην υπάρχει παρανόηση, η Υπηρεσία δεν σταματά την υπόλοιπη δραστηριότητά της στην Κρήτη. Χώρια δηλαδή από τις άλλες ενάρξεις που προέκυψαν, όπως στο Κυπαρίσσι, τις οποίες “πιάσαμε” εν τη γενέσει τους, είχαμε διασώσεις, κλήσεις για παροχή βοήθειας σε περιπατητές και τις εκκενώσεις στο νότιο Ρέθυμνο. Δεν σταματήσαμε δευτερόλεπτο”.

Είναι εύληπτο, λοιπόν, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έρχεται στα όριά του, κάθε καλοκαίρι, στην Κρήτη.

Η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ελέω του μικροκλίματος της περιοχής.

“Θα είναι καλύτερα τα πράγματα μόλις πέσουν οι άνεμοι και επιτραπεί η συνδρομή εναέριων μέσων” εκτιμά ο κ. Φραγκιαδάκης.

Το μείγμα είναι εκρηκτικό: αρκετή καύσιμη και θερμαντική ύλη και ισχυρές ριπές ανέμων! “Ό,τι κι αν ειπωθεί, ό,τι κι αν περιγράψουμε δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις, απ’ όσα αντικρίζουν και αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες επί του πεδίου. Οι εικόνες που κυκλοφορούν τα λένε όλα και ξεκαθαρίζουν την κατάσταση” σχολιάζει.

Τις άθλιες και αντίξοες συνθήκες αποτυπώνει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

“Όταν οι φοίνικες διπλώνουν, πώς θα σβήσει η φωτιά;” είναι το ρητορικό ερώτημα του προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Πυροσβεστών.

Αντ’ αυτού οι σπίθες και οι φλόγες εξαπλώνονται με ασύλληπτη ταχύτητα!

“Προσπαθεί ο συνάδελφος να σβήσει μια εστία που έχει μπροστά του και ξεφυτρώνει μία άλλη στα 100 μέτρα!” περιγράφει κλείνοντας ο κ. Φραγκιαδάκης.

Cretalive