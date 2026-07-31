ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Μέσα στις στάχτες, ένα μικρό θαύμα: Το εκκλησάκι στην Τριόπετρα έμεινε ανέγγιχτο από τη φωτιά

Από: ΠΚ team

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Εικόνες που προκαλούν συγκίνηση καταγράφονται στην Τριόπετρα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της καμένη γη. Ανάμεσα στο μαύρο τοπίο, ένα μικρό εκκλησάκι παραμένει όρθιο και αλώβητο, αποτελώντας για πολλούς σύμβολο ελπίδας μέσα στην καταστροφή.

Μέσα σε ένα τοπίο που θυμίζει κρανίου τόπο, όπου η φωτιά σάρωσε τη βλάστηση και μετέτρεψε σε στάχτη μεγάλες εκτάσεις γης, ένα μικρό εκκλησάκι στην περιοχή της Τριόπετρας στέκεται ανέγγιχτο. Η εικόνα του να παραμένει όρθιο, την ώρα που γύρω του κυριαρχεί το μαύρο της καταστροφής, προκαλεί δέος και συγκίνηση.

Η πυρκαγιά που συνεχίζει να δοκιμάζει το νότιο Ρέθυμνο άφησε πίσω της ανυπολόγιστες πληγές στο φυσικό περιβάλλον και στις περιουσίες των κατοίκων. Ωστόσο, το μικρό εκκλησάκι της Τριόπετρας διασώθηκε από τις φλόγες, με το γύρω τοπίο να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εικόνα αυτή αποτελεί ένα φωτεινό μήνυμα μέσα στις δύσκολες ώρες που βιώνει ο τόπος. Άλλοι μιλούν για μια σπάνια σύμπτωση, άλλοι για ένα σημείο ελπίδας, όλοι όμως στέκονται με σεβασμό μπροστά στο εκκλησάκι που παρέμεινε αλώβητο, την ώρα που η φωτιά δεν άφησε σχεδόν τίποτα όρθιο γύρω του.

Το μικρό αυτό εκκλησάκι μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, αποτυπώνοντας με τον πιο έντονο τρόπο την αντίθεση ανάμεσα στην απόλυτη καταστροφή και στη δύναμη της ελπίδας.

NEA KRHTH

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ΠΚ team
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