Ποινή κάθειρξης 13 ετών και 7 μηνών στον 79χρονο Γ. Ξυδάκη – Θα εκτίσει την ποινή στο σπίτι του

Το δικαστήριο αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά στον ηλικιωμένο, αθώωσε την σύζυγο του.
της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών και 7 μηνών-κατά συγχώνευση- επέβαλε το βράδυ της Παρασκευής το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση αναφορικά με το ένοπλο επεισόδιο κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη, τον περασμένο Ιανουάριο.
Στον 79χρονο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου αλλά και ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, Μιχάλη Σφακιανάκη και Γιάννη Καραϊσκάκη, ο Γιάννης Ξυδάκης θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι του. Όσον αφορά την σύζυγο του, η οποία κάθισε στο εδώλιο με την κατηγορία της παθητικής συνέργειας, το δικαστήριο την αθώωσε. Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του Γ. Ξυδάκη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την απαλλαγή της συζύγου του.
Όπως έγραψε το Cretalive.gr οι απολογίες του ζεύγους Ξυδάκη κινήθηκαν σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα. «Με χλεύασε και θόλωσα» είπε στο δικαστήριο ο 79χρονος κατηγορούμενος που κάθισε στο εδώλιο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ωστόσο δήλωσε μετανιωμένος για όσα συνέβησαν και περισσότερο για το γεγονός ότι απ’ αυτήν την ενέργεια του κινδύνευσε ένας άνθρωπος που ούτε καν τον γνώριζε, ο 35χρονος εργαζόμενος στην επιχείρηση με τις ζωοτροφές. Στην απολογία του επανέλαβε όσα είχε πει προανακριτικά, ότι δηλαδή μόλις είδε κάτω τον τραυματία, σοκαρίστηκε καθώς ήταν σαν να έβλεπε τον νεκρό γιο του.
Υπενθυμίζεται ότι στη θέα του ένοπλου Ξυδάκη, ο οποίος κρατούσε στο χέρι ένα 45άρι, ο Στέφανος Κοκολογιάννης άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει τη ζωή του, μπήκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με τις ζωοτροφές, κατάφερε να αποφύγει τα πυρά, μία όμως από τις σφαίρες «βρήκε» τον 35χρονο υπάλληλο που σωριάστηκε στο έδαφος. Το όλο σκηνικό έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας και έχει ενσωματωθεί στη δικογραφία. Η σύζυγος κατά την απολογία της υποστήριξε ότι δεν είναι άνθρωπος που ανακατεύεται, ούτε ασχολείται με κουτσομπολιά, αλλά πάντα λόγω ιδιοσυγκρασίας κοιτούσε το σπίτι και την οικογένεια της. Πολύ περισσότερο μετά το χαμό του γιου της. Για την επίμαχη ημέρα, φέρεται να είπε ότι ούτε μπορούσε να αποτρέψει, ούτε μπορούσε να τρέξει για να παρεμποδίσει λόγω και των κινητικών της προβλημάτων, αλλά ούτε και να αφοπλίσει τον άνδρα της.
Να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Κοκολογιάννης μπορεί να μην δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ωστόσο κατέθεσε στο δικαστήριο για το ένοπλη επίθεση σε βάρος του.
Cretalive