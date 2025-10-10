ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΓΕΙΑ

Διεθνής επιστημονική συνάντηση στο Ηράκλειο με επίκεντρο την ανθρώπινη αναπαραγωγή

Πρόεδρος και διοργανωτής του συνεδρίου o καθηγητής και διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αντώνης Μακρυγιαννάκης.

«Αντιπαραθέσεις στην ανθρώπινη αναπαραγωγή.»

Αυτό είναι το θέμα της 9ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης της Επιστημονικής Εταιρείας για την Έρευνα στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (SSRHR) που πραγματοποιείται από σήμερα 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο IBIS STYLES, στο Ηράκλειο.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι στο θέμα επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να παρουσιάσουν στην ιατρική κοινότητα της Κρήτης τα νεότερα επιτεύγματα και τις πλέον επικρατούσες απόψεις σε κρίσιμα θέματα της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.

Το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει έναυσμα για την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, συνεργασιών και οραμάτων σχετικά με το μέλλον της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Πρόεδρος και διοργανωτής του συνεδρίου ,που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας,του Πανεπιστημίου Κρήτης,του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, καθώς και της Μεσογειακής Εταιρείας της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής είναι ο Καθηγητής και Διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αντώνης Μακρυγιαννάκης .

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

