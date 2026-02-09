Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι – Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Επί 40 λεπτά έκαναν προσπάθειες ανάνηψης οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων στο 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε το βράδυ της Κυριακής, 8 Φεβρουαρίου, σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στις 20:00. Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του, 26χρονο υπήκοο Αλβανίας, στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα την ώρα που υπήρχε αρκετός κόσμος και άλλα παιδάκια στο σημείο. Κάποια στιγμή φέρεται να διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο σιντριβάνι.

Περαστικοί που κατάλαβαν τι συνέβη έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Το σιντριβάνι στην Καλλιθέα

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο, έφτασε και περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έκαναν προσπάθειες ανάνηψης και το κοριτσάκι επανήλθε. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται, ωστόσο, πάρα πολύ σοβαρή.

Οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.