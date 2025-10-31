ΣΕΠΕ Χανίων:Ανεπιθύμητο το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris” στα Χανιά

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην πόλη μας.

Το Ισραήλ παρά την εκεχειρία δεν σταμάτησε να βομβαρδίζει την Γάζα, να σκοτώνει αμάχους και να προωθείται στην Δυτική Όχθη. Η γενοκτονική πολιτική του κράτους-δολοφόνου συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο ακόμα υπάρχει κατοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη.

Το κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris” δεν μεταφέρει απλώς τουρίστες από το Ισραήλ. Αποτελεί κομμάτι μιας συστηματικής προσπάθειας ξεπλύματος της γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, μέσω του τουρισμού.

Μεταφέρει στρατιώτες που κάνουν ένα διάλειμμα από τις δολοφονίες και ως “τουρίστες” κυκλοφορούν στην Ελλάδα τραγουδώντας “Θανατος στους Άραβες” και “Η Γάζα είναι νεκροταφείο” ή επιτίθεται σε καταστηματάρχες, όπως στον Άγιο Νικόλαο.

Είναι σημαντικό, τώρα πιο πολύ από ποτέ, να κάνουμε σαφές με κάθε ευκαιρία σαφές στο κράτος του Ισραήλ πως είναι απομονωμένο από τη διεθνή κοινότητα. Τα Χανιά έχουν ήδη αποδείξει πολλές φορές πως είναι με την σωστή πλευρά της Ιστορίας, από τις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού μέχρι την πρόσφατη πανελλαδική αντιπολεμική διαδήλωση στη βάση της Σούδας.

Ο ΣΕΠΕ Χανίων έχει συμμετάσχει σε όλες τις αντιπολεμικές κινήσεις της πόλης, έχει ανταποκριθεί σε όλα τα καλέσματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, έχει οργανώσει δράσεις μέσα κι έξω απ’ τα σχολεία ενάντια στη γενοκτονία.

Δε θα μπορούσε να σωπάσει στην απόβαση σιωνιστών υποστηρικτών του Νετανιάχου και δολοφόνων του IDF. Καλούμε τους ανθρώπους της πόλης μας, τους φορείς, τις κινήσεις και τα σωματεία να διαδηλώσουμε ενάντια στους σύγχρονους κατακτητές.

Καλούμε ιδιαίτερα τους ξεναγούς, τους λιμενεργάτες, τους εργαζόμενους στον επισιτισμό-τουρισμό να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις και να μη συνεργαστούν, να μην εξυπηρετήσουν τους δολοφόνους.

Όλες και όλοι στην συγκέντρωση την Τρίτη 4/11 στις 09.00 στην Πλατεία Σούδας

Ο ΣΕΠΕ Χανίων για τη διευκόλυνση των συναδέλφων προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας 8-11πμ. Καλούμε τη ΔΟΕ να προκηρύξει άλλη μια συμπληρωματική (11-2μμ) στάση εργασίας.