«Σήμερα θα είχες γενέθλια» – Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για την αδερφή του Λένα

Ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αδελφή του, Λένα, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή.

Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα» αναφέρει.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

