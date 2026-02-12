Αναζήτηση
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Ολοκληρώθηκε ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» στην ΕΡΤ, με το κοινό να αποφασίζει ποιοι καλλιτέχνες θα συνεχίσουν την πορεία τους προς τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Μετά από μια βραδιά γεμάτη δυνατές ερμηνείες, χιούμορ και eurovisionικό παλμό, επτά από τους 14 υποψηφίους πήραν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση — αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Η βραδιά άνοιξε με την Κλαυδία και την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025. Ακολούθησε βίντεο με διασκευές ελληνικών συμμετοχών του διαγωνισμού από τους φετινούς διαγωνιζόμενους.

Κατά την αναμονή των αποτελεσμάτων, η Κλαυδία εμφανίστηκε ανάμεσα στο κοινό και τραγούδησε το «Heroes» του Μονς Σέλμερλεβ, νικητή της Eurovision 2015 με τη Σουηδία. Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Άνεμος», ενώ λίγο μετά παρουσίασε το «Όλου του κόσμου η ελπίδα» της Κλεοπάτρας, με το οποίο η Ελλάδα συμμετείχε στη Eurovision το 1992.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ευχή της προς όλους τους διαγωνιζόμενους: «Καλή επιτυχία σε όλους».

Οι 7 που προκρίθηκαν
Rosanna Mailan – Άλμα

STEFI – Europa

Evangelia – Paréa

Marseaux – Χάνομαι

Akylas – Ferto

Alexandra Sieti – The Other Side

STYLIANOS – YOU & I

Πώς διαμορφώνεται ο τελικός
Οι 7 αποψινοί νικητές ενώνονται με τους 7 που θα προκύψουν από τον Β’ Ημιτελικό της Παρασκευής.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα αναδειχθεί από:

50% ψήφο κοινού
25% ελληνική επιτροπή
25% διεθνή επιτροπή
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού.

Ραντεβού στον Β’ Ημιτελικό
Το «Sing for Greece 2026» επιστρέφει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:00 με τον Β’ Ημιτελικό και άλλες 14 συμμετοχές που διεκδικούν μια θέση στον Τελικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision μόλις ξεκίνησε.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

