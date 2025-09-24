ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Κέρδη άνω των 2,2 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα.

Κέρδη άνω των 2,2 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, από τις 15 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, το ΣΚΡΑΤΣ διένειμε στους νικητές συνολικά 2.274.902 ευρώ.

Ανάμεσα στους νικητές ήταν ένας τυχερός παίκτης στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος κέρδισε 5.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ». Επιπλέον, ένας παίκτης στο Κιλκίς κέρδισε 2.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ», ένας τυχερός στην Κω κέρδισε 10.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ», ένας παίκτης στο Ναύπλιο κέρδισε 3.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ» και δύο ακόμα παίκτες σε Λάρισα και Πιερία κέρδισαν από 2.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ».

Συνολικά, 34 παίκτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας κέρδισαν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Το ΣΚΡΑΤΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επάθλων για τους παίκτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 έως και 1.000.000 ευρώ.

Διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, και επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ.