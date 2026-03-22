Σοκ στην εστίαση: Ραβασάκια της ΑΑΔΕ για φιλοδωρήματα περασμένων ετών – Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απέστειλε ειδοποιητήρια σε πολλούς εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης, οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει τα φιλοδωρήματα που εισέπραξαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τα πρόστιμα και οι φόροι που καλούνται να καταβάλουν φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Τα ειδοποιητήρια στάλθηκαν μετά από ελέγχους, που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου οι εργαζόμενοι δεν είχαν δηλώσει τα φιλοδωρήματα που εισέπραξαν. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η φορολόγηση των φιλοδωρημάτων ισχύει από το 1994, καθώς θεωρούνται αποδοχές και πρέπει να δηλώνονται και να φορολογούνται αντίστοιχα.

Ωστόσο, πριν από δύο χρόνια, με νομοθετική ρύθμιση, τα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως έγιναν αφορολόγητα για τους εργαζόμενους στην εστίαση, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές ανεξαρτήτως ποσού.

Σύμφωνα με το mykonoslive ένας εργαζόμενος πρόσφατα έλαβε τηλεφώνημα από την Εφορία. Του ζητήθηκε να δηλώσει φιλοδωρήματα ύψους 1.500 ευρώ που εισέπραξε πριν από πέντε χρόνια, όταν εργαζόταν σε μεγάλη επιχείρηση της Μυκόνου.

Το συνολικό ποσό που κλήθηκε να πληρώσει ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και περιλαμβάνει φόρο εισοδήματος, πρόστιμο και προσαυξήσεις.

Ο εργαζόμενος καταγγέλλει την τιμωρητική στάση του κράτους απέναντι στους εργαζόμενους του τουρισμού, αναφέροντας πως ορισμένοι συνάδελφοί του καλούνται να καταβάλουν πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ. Επισημαίνει επίσης πως αυτή η κατάσταση ενδέχεται να αποθαρρύνει πολλούς από το να αναζητήσουν εποχική εργασία στην επόμενη τουριστική σεζόν, επιδεινώνοντας το ήδη αυξανόμενο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον τουριστικό κλάδο.

Εκλογές πριν ή μετά τη ΔΕΘ; Το παρασκήνιο και τα σενάρια
