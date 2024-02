Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον βασικό ύποπτο της Μαντλίν – Απειλούσε με αποκεφαλισμό τα θύματά του

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚα βίαζε, μαστίγωνε και απειλούσε με αποκεφαλισμό τα θύματά του, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο για τα σεξουαλικά εγκλήματα τα οποία κατηγορείται.

Ο 47χρονος καταδικασμένος βιαστής κατηγορείται για τρεις βιασμούς και δύο σεξουαλικές επιθέσεις που λέγεται ότι έγιναν στην ακτή Algarve της Πορτογαλίας από το 2000 έως το 2017.

Από τότε δεν την έχουν δει και τον Ιούνιο του 2020 η γερμανική αστυνομία κατονόμασε Μπρίκνερ ως τον υπεύθυνο για την «απαγωγή και τη δολοφονία» της, αλλά ακόμα δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνισή της.

Στο δικαστήριο διαβάστηκαν συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς το θύμα του Μπρίνκερ, η Hazel Behan, η οποία δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση το 2004 ενώ εργαζόταν στο Algarve ως ξεναγός, φοβήθηκε ότι θα την «αποκεφάλιζε».

Η εισαγγελέας Ute Lindemann είπε στο δικαστήριο ότι ο Μπρίκνερ χρησιμοποίησε ένα φάρμακο για να ακινητοποιήσει τα θύματά του πριν τα παγιδεύσει στο σπίτι του. Διαβάστηκαν επίσης συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον βιασμό της Hazel Behan ενώ ήταν παγιδευμένη και κρατούμενη από τον Brueckner.

Στη συνέχεια το θύμα αποκάλυψε πως βιάστηκε από τον Μπρίκνερ παρά φύση και μάλιστα ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του με μεγάλη ικανοποίηση.

Οι άλλοι δύο βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται είναι σε βάρος μιας άγνωστης γυναίκας ηλικίας 70 έως 80 ετών και ενός κοριτσιού 14 ετών περιγράφονται επίσης με φρικτές λεπτομέρειες. Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν καθώς αναφέρουν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα δέχτηκε 20 μαστιγώματα προκειμένου ο κατηγορούμενος να απολαύσει τον πόνο και το φόβο που ένιωθε το θύμα. «Το θύμα ούρλιαζε και έβριζε τον κατηγορούμενο και εκείνος απολάμβανε την κάθε στιγμή».

Σε άλλο σημείο περιγράφοντας λεπτομερώς την επίθεση της 14χρονης έφηβης είπε: «Ο κατηγορούμενος συνάντησε ένα κορίτσι με γυαλιά, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών. Αφού το απήγαγε, το ξεγύμνωσε και το μαστίγωσε. Η κοπέλα τον παρακάλεσε να σταματήσει και του φώναζε ότι «αυτό είναι απαγωγή και βιασμός».

Η τέταρτη κατηγορία αφορά άσεμνη επίθεση εναντίον ενός 10χρονου κοριτσιού σε μια παραλία κοντά στο σημείο απ’ όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν ένα μήνα αργότερα και η τελευταία είναι επίσης άσεμνη επίθεση εναντίον ενός άλλου παιδιού στο Αλγκάρβε σε μια παιδική χαρά το 2017.

