Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών:Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΑΜΕ ΤΑ 52 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ

ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΟΛΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 6μμ

ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Τιμάμε τους νεκρούς ήρωες του Πολυτεχνείου! 52 χρόνια μετά τα συνθήματα του

ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και της αντιδικτατορικής πάλης του λαού

παραμένουν επίκαιρα και δείχνουν το δρόμο για ακόμα πιο αποφασιστικούς,

μαζικούς και ανυποχώρητους αγώνες για αξιοπρεπή ζωή με σύγχρονα

δικαιώματα.

Η Ιστορία διδάσκει και ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου μάς δείχνει πως και τότε και τώρα

και πάντα “μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό”, βαδίζοντας στον δρόμο της

αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της ανατροπής της. Κανένας αντίπαλος δεν

είναι ανίκητος όταν το κίνημα δυναμώνει και μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις

εξελίξεις!

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μετά τις δυο μεγαλειώδεις απεργιακές μάχες στις 1

και 14 Οκτώβρη, όπου δεκάδες εργατικά σωματεία, φορείς, χιλιάδες εργαζόμενοι

ξεπέρασαν τα εμπόδια που έβαλαν κυβέρνηση, εργοδοσία, οι άνθρωποι τους στα σωματεία

και σήκωσαν ανάστημα, διεκδικώντας το πραγματικά σύγχρονο και προοδευτικό για την

εποχή μας 7ωρο-5ημερο -35ωρο απέναντι στη 13ωρη σκλαβιά!

Εμπνεόμενοι από ξεσηκωμό του πολυτεχνείο και επίκαιρα δίδαγμα του,

δυναμώνουμε τον αγώνα μας δυναμώνουμε την αντιιμπεριαλιστική πάλη.

Ιδιαίτερα σήμερα που τα σύννεφα του πολέμου μαζεύονται επικίνδυνα σε όλο τον κόσμο.

Είμαστε με τον λαό της Παλαιστίνης, που βιώνει τη γενοκτονία από το κράτος –

δολοφόνο Ισραήλ και τις ΗΠΑ με το άθλιο σχέδιο Τραμπ. Δυναμώνουμε τον αγώνα

ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, φωνάζοντας “έξω οι ΗΠΑ – έξω το

ΝΑΤΟ”. Να στείλουμε αποφασιστικό μήνυμα στην κυβέρνηση, τους συμμάχους της και σε

όσους θέλουν να εμπλέξουν το λαό και τα παιδιά του στους πολέμους για τα κέρδη των

αφεντικών.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, για τις σύγχρονες ανάγκες μας, ενάντια στην

πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων. Ενάντια στην

πολιτική που εντείνει την εκμετάλλευση, τις 13 ώρες δουλειάς, τους μισθούς πείνας, την

ακρίβεια, τη διάλυση του ελεύθερου χρόνου, την εμπορευματοποίηση της υγείας της

παιδείας, και δυναμώνει την καταστολή.

Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό του

κέρδους! Μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τους

μαθητές υψώνουμε το ανάστημά μας σε αυτή την πολιτική πού όπως τότε, 52

χρόνια πριν, έτσι και σήμερα θεωρεί τις ανάγκες μας κόστος και παλεύουμε μαζί:

– Για καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στεκόμαστε στο

πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της

ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το

σχέδιο Τραμπ. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα

σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

– Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο

κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

– Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το

μισθό μας και για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας

δεν είναι κόστος.

– Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε το νέο αιματοβαμμένο

προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δις ευρώ φόρους ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δις

ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την

ανταγωνιστικότητα.

– Για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά

δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο

Δευτέρα 17 Νοέμβρη 6μμ Πλ. Ελευθερίας