Δήμος Ηρακλείου:Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Νοέμβριος συνεχίζεται με εξελίξεις σε σημαντικά ζητήματα του Δήμου μας. Ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την έγκριση του Ισολογισμού 2024 του Δήμου μας από το Δημοτικό Συμβούλιο, την εισήγηση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών του 2026, τη δραστική ενίσχυση της Τεχνικής μας Υπηρεσίας στη «μάχη της λακκούβας», την επανεκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την καθαριότητα, αλλά και το νέο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός 2024 του Δήμου μας από το Δημοτικό Συμβούλιο

Έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Ισολογισμός 2024 του Δήμου μας.

Όπως επισημάναμε, ο Ισολογισμός είναι ο καθρέφτης της οικονομικής διαχείρισης των χρημάτων των πολιτών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έπειτα από σωστή πρόβλεψη και οργάνωση, επίμονη και συλλογική δουλειά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

• Την θετική οικονομική αναστροφή ύψους άνω των 10 εκ. ευρώ: από τις ζημιές των 6,6 εκ. το 2023, στο πλεόνασμα των 3,5 εκ. ευρώ το 2024.

• Τη θετική ταμειακή ροή, με ταμείο ύψους 17,7 εκ. ευρώ, από 13,2 εκ. το 2023.

• Την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων από 374 εκ. το 2023, σε 381,6 εκ. το 2024.

• Το πάγιο ενεργητικό, όπου οι επενδύσεις σε πάγια αυξήθηκαν κατά 28,945 εκ. ευρώ, ολοκληρώθηκαν έργα και υποδομές ύψους 9,425 εκ. και βρίσκονται έργα υπό εκτέλεση συνολικού ύψους 11,571 εκ.

• Τη βελτίωση του δείκτη ταμειακής ρευστότητας κατά 62%.

• Την ενίσχυση του δείκτη αυτοχρηματοδότησης κατά 28%.

• Τη περιουσιακή βάση του Δήμου Ηρακλείου, η οποία μεγάλωσε κατά 2%.

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν επιβιώνει απλά, αλλά αναπτύσσεται. Δεν αναιρούνται οι δυσκολίες, αλλά αναδεικνύεται η σοβαρότητα με την οποία τις διαχειριστήκαμε, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας, αξιοποιώντας εργαλεία ελέγχου, ταχύτητας και διαφάνειας.

Με αυτό τον τρόπο δώσαμε στον Δήμο Ηρακλείου μια θετική ροπή και δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για καλύτερη οικονομική απόδοση, σε ένα όμως γενικότερο περιβάλλον εξαιρετικά δυσμενές για τους Δήμους της χώρας, όπως αναδείχθηκε και στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Οι Δήμοι έχουν υπαρκτές βασικές ανάγκες πολλαπλάσιες από τους διαθέσιμους πόρους, και επιχειρούμε σ’ ένα περιβάλλον όπου τα μέσα υστερούν. Η πραγματικότητα για τον Δήμο μας, είναι ότι καταγράφεται μία πορεία σταθεροποίησης και βελτίωσης των οικονομικών και το πλεόνασμα μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε προτεραιότητες που θα καλύψουν ανάγκες των ανθρώπων του Ηρακλείου.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Αγριμανάκη και όλα τα στελέχη του Δήμου, αιρετά και υπηρεσιακά, για αυτό το αποτέλεσμα.

🔘 Επενδύουμε στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής

Καταθέσαμε την πρότασή μας για τα Δημοτικά Τέλη του 2026. Όπως θυμάστε, το 2025 είχαμε «παγώσει» τα Δημοτικά Τέλη γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο αισθητής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, των δυο τομέων που καλύπτονται από τα ΔΤ.

Για το 2026, όπως είχαμε προαναγγείλει και δεσμευτεί, προχωράμε σε σειρά ενεργειών για την βελτίωση αυτών των υπηρεσιών διατηρώντας χαμηλότερα τα ΔΤ σε σχέση με Δήμους με παραπλήσια χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε ότι κάθε αύξηση, όσο μικρή κι αν είναι, επηρεάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και ταυτόχρονα θέλουμε κάθε ευρώ που πληρώνει ο πολίτης στον Δήμο να έχει αντίκρισμα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι διαχρονικά η κατάσταση στην καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό δεν είναι αυτή που αξίζει το Ηράκλειο και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων μας.

Οι αιτίες που δημιουργούν για τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα είναι γνωστές. Εκατοντάδες συμβασιούχοι απομακρύνθηκαν το 2024 και 2025 με δικαστικές αποφάσεις, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν γίνονται από την Πολιτεία και οι διαδοχικές προκηρύξεις μας για νέες οκτάμηνες συμβάσεις σε κρίσιμους τομείς (π.χ. οδηγοί απορριμματοφόρων) δεν έχουν το αντίστοιχο ενδιαφέρον.

Αυτή ήταν η πραγματικότητα ενός στρεβλού συστήματος προορισμένου να καταρρεύσει, αυτή την κατάσταση καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να αναστρέψουμε.

Γι’ αυτό και προχωρήσαμε στην αναδιάταξη και ενίσχυση των δυο Υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, και με συνδρομή εξωτερικών συνεργατών. Για την καθαριότητα, όπως γνωρίζετε, προκηρύξαμε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, παρακάτω θα διαβάσετε για την επανεκκίνησή του έπειτα από την απόρριψη όλων των προσφυγών που είχαν κατατεθεί. Για τον ηλεκτροφωτισμό, υπογράψαμε πρόσφατα μια σύμβαση για υπηρεσίες συντήρησης, αγοράς και τοποθέτησης 1.000 νέων φωτιστικών σωμάτων και 5.300 λαμπτήρων.

Σκοπός μας είναι το 2026 να βελτιωθούν αισθητά και οι δυο αυτοί τομείς στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου. Άμεσα του ηλεκτροφωτισμού (από τα τέλη του 2025) και σταδιακά της καθαριότητας, με κορύφωση και σταθεροποίηση αμέσως μετά την εγκατάσταση του αναδόχου του Διεθνούς Διαγωνισμού. Έτσι θα μεγιστοποιηθούν τα οφέλη, θα καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης και θα ικανοποιηθούν οι εύλογες απαιτήσεις των ανθρώπων της.

Συνυπολογίσαμε επίσης μια σειρά εξωγενών παραγόντων που επιβαρύνουν τις υπηρεσίες, όπως είναι οι αυξήσεις στο Πράσινο Τέλος (τέλος ταφής, ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ), το αυξημένο ενεργειακό και μισθοδοτικό κόστος, κ.α., οι οποίοι οδηγούν στην αύξηση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων για όλους τους Δήμους της χώρας. Συνολικά, το κόστος των δυο ανταποδοτικών υπηρεσιών το 2026 θα ανέλθει στο ποσό των 34.337.069,27 ευρώ, σύμφωνα με το Τμήμα Προϋπολογισμού του Δήμου μας.

Με αυτά τα δεδομένα και εφαρμόζοντας ένα σύστημα πιο δίκαιης αντιμετώπισης που βασίζεται στην κατανομή του πληθυσμού, των επιχειρήσεων και της αποκομιδής των απορριμμάτων, καταλήξαμε στην εξής πρόταση:

• Διαμόρφωση των οικιακών Δημοτικών Τελών για την πόλη στο 1,5 ευρώ. Με αυτή την αναπροσαρμογή, μια οικογένεια που διαμένει σε διαμέρισμα 100 τ.μ. και πληρώνει σήμερα 8,75 ευρώ/μήνα, θα πληρώνει 12,50 ευρώ/μήνα, δηλαδή θα έχει μηνιαία επιβάρυνση 3,75 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι για το ίδιο διαμέρισμα, στα Χανιά θα πλήρωνε 16,4 ευρώ (ΔΤ 1,97), στο Ρέθυμνο 13,75 (ΔΤ 1,65), στη Θεσσαλονίκη 18,16 ευρώ (ΔΤ 2,18), στη Λάρισα 17,58 ευρώ (ΔΤ 2,11), στον Βόλο 15,75 ευρώ (ΔΤ 1,89), στον Πειραιά 13,25 ευρώ (ΔΤ 1,59), στα Ιωάννινα 16,25 ευρώ (ΔΤ 1,95).

• Καμία αύξηση στα χωριά μας, όπου παραμένει το 0,98 ευρώ.

• Αύξηση του Δημοτικού Φόρου στο όριο του 20% (από 0,14 €/τ.μ. σε 0,17 €/τ.μ.)

• Καμία αύξηση στα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων.

• Καμία αύξηση στα Τέλη Άρδευσης.

• Καμία αύξηση στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

• Καμία αύξηση για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

• Καμία αύξηση στο Τέλος Λαϊκών Αγορών.

• Χρέωση ΔΤ από 6 έως 7,5 ευρώ σε καταστήματα που παράγουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων όπως είναι αυτά της εστίασης (ο Δήμος Χανίων έχει 8,5 ευρώ και ο Δήμος Ρεθύμνου 8 ευρώ).

• Αυξημένη χρέωση ΔΤ σε τράπεζες, πολυκαταστήματα/υπεραγορές και νυχτερινά κέντρα 12 ευρώ.

• Πλήρης απαλλαγή από ΔΤ σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και φοιτητές που οι γονείς τους διαμένουν εκτός Ηρακλείου, με εισοδηματικά κριτήρια.

• Απαλλαγή 50% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες με ενήλικα παιδιά, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67-79% και φοιτητές που οι γονείς τους διαμένουν στο Ηράκλειο, με εισοδηματικά κριτήρια.

Αυτή η πρόταση, η οποία κρίνουμε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες, είναι δίκαιη και αναλογική, θα συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συνεργάτες μου για αυτό το αποτέλεσμα: τους Αντιδημάρχους Γιώργο Αγριμανάκη, Νίκο Γιαλιτάκη, Γιώργο Σισαμάκη, τον Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου Σπύρο Δοκιανάκη, τα στελέχη των αρμόδιων Υπηρεσιών μας.

🔘 Ενισχύεται η Τεχνική μας Υπηρεσία στη «μάχη κατά της λακκούβας»

Η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας, της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής ήταν και παραμένει βασική μας προτεραιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράψαμε τη σύμβαση για την επισκευή των φθορών οδοστρωμάτων, προϋπολογισμού 854.070,42 ευρώ με ΦΠΑ, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Οδοποιίας Πέπη Βαλίρη.

Το εκτεταμένο οδικό μας δίκτυο, έχει πολλά ζητήματα. Με αυτή τη σύμβαση, στοχεύουμε να έχουμε αποτελέσματα και βελτίωση σε σύντομο χρόνο (εντός ωρών), όχι μόνο για τους οδηγούς, αλλά και για τους ανθρώπους που περπατάνε στην πόλη. Αλλά και να έχουμε ταχεία επέμβαση. Τις επόμενες εβδομάδες, η μάχη της λακκούβας αναλαμβάνεται με καλύτερες προϋποθέσεις και πιστεύω ότι αυτά τα αποτελέσματα θα τα δούμε όλοι μας σύντομα.

🔘 Επανεκκίνηση για τον Διεθνή Διαγωνισμό για την καθαριότητα

Έπειτα από την απόρριψη όλων των προσφυγών, τόσο από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η Δημοτική Επιτροπή υπερψήφισε την εισήγησή μας για την επανεκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου.

Θυμίζω ότι ο Διαγωνισμός αφορά στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας με εξωτερικό συνεργάτη για την απομάκρυνση πράσινων και ογκωδών αποβλήτων στο σύνολο του Δήμου, καθώς και τη συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων (μπλε κάδου, ενιαίου ή σε ρεύματα ανακύκλωσης), τη συλλογή σύμμεικτων αποβλήτων, τον οδοκαθαρισμό και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων εντός της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, του παραλιακού μετώπου και των Ενετικών Τειχών.

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 15η Δεκεμβρίου και αποσφράγισης προσφορών η 18η Δεκεμβρίου.

• Την αντικατάσταση του υφιστάμενου βιβλιοθηκονομικού προγράμματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με το νέο, ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθηκών Koha, που χρησιμοποιείται από χιλιάδες βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας στους χρήστες μια μοναδική εμπειρία αναζήτησης και περιήγησης.

• Τη συνέχιση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό.

• Τον νέο μηχανολογικό εξοπλισμό που τοποθέτησε η ΔΕΥΑΗ στα δίκτυα ύδρευσης του Λόφου Αξιωματικών, της Φιλοθέης, της Κηπούπολης, των Πατελών και της Χρυσοπηγής.

• Τη νέα διπλή γραμμή ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου μας, η οποία λειτουργεί με την φροντίδα της Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας και ενημερώνει για διαθέσιμα κοινωνικά προγράμματα, επιδόματα, διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, ζητήματα προσβασιμότητας, κ.α.. Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της, εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 40 ΑμεΑ, γεγονός που αποδεικνύει την χρησιμότητά της

• Τις καταγγελίες πολιτών για ετοιμόρροπα κτίσματα που έχει δεχθεί το τελευταίο τρίμηνο η Πολεοδομία του Δήμου μας. Έχουν γίνει περισσότερες από 210 καταγραφές και ήδη αρκετές περιπτώσεις έχουν αποσταλεί στην Εισαγγελία, λόγω της μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών των ακινήτων στις συστάσεις των μηχανικών της Πολεοδομίας.

• Τη νέα περιοδική έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης με τίτλο, «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ. Ένας αιώνας, μια ιστορία. Η παιδαγωγός, η συγγραφέας, η αγωνίστρια», που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η έκθεση αποτελεί παραγωγή της σταθερής και επιτυχημένης συνεργασίας της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και της Περιφέρειας Κρήτης, αναπτύσσεται σπονδυλωτά σε τρία διαφορετικά σημεία του Μουσείου και σας περιμένει να την επισκεφτείτε και να δείτε από κοντά το «Αρχείο Έλλης Αλεξίου», το οποίο απόκειται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης από το 2023, ως δωρεά των κληρονόμων της.

• Τον τρίτο κύκλο που ξεκινούν οι «Μικρές Ιστορίες της Πόλης» από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, με την προβολή της ειδικά μαγνητοσκοπημένης ομιλίας του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Π. Τάσιου με θέμα «Ο Ναός του Σωτήρος».

• Την Ημερίδα με θέμα «Η Τεχνολογία στον Αθλητισμό – Εφαρμογές και Αποτελέσματα» που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με τη συνεργασία της ΠΑΕ ΟΦΗ και την οποία παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου.

• Την επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο μελών του ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας. Μια δράση αφιερωμένη στα παλιά παιχνίδια με τίτλο «Παιχνίδια μας άλλης εποχής», που πραγματοποιήθηκε με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας, την υποστήριξη και συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κρήτη 2021-2027».

• Το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέου Κόσμου και διοργάνωσε στο πλαίσιο της δράσης «Προσφορά στο Συνάνθρωπο», η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών «Οι φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εγχύσεων Μέλισσες – Bees», υπό την επιστημονική εποπτεία του Φυσίατρου Λάζαρου Βακιρτζιάν και το σύλλογο Μυλοποταμιτών Ηρακλείου.

• Τον πανηγυρικό εορτασμό του Πολιούχου και Προστάτη του Ηρακλείου Αγίου Μηνά.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!