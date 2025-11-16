Στην Εκδήλωση μνήμης και τιμής στη Μιαμού, η Ελένη Βατσινά

Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής που διοργάνωσαν ο Δήμος Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιαμούς, για τους εκτελεσθέντες κατοίκους της Μιαμούς από τα ναζιστικά στρατεύματα τον Νοέμβριο του 1943 συμμετείχε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Σε έναν χώρο βαθιά φορτισμένο ιστορικά, με έντονη τη συγκίνηση των κατοίκων και των απογόνων των θυμάτων, αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του τόπου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κ.Βατσινά δήλωσε τα εξής:

«Είναι καθήκον μας να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια και να τιμήσουμε τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του τόπου μας. Η Μιαμού, που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, μας θυμίζει ότι η μνήμη των αθώων θυμάτων αποτελεί φάρο αντίστασης και δημοκρατίας.

Σήμερα οφείλουμε να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στη βία, τον ολοκληρωτισμό και την ιστορική λήθη, τιμώντας τους νεκρούς και τις οικογένειές τους, με τη δέσμευση ότι η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί.

Η Μιαμού θυμάται — και μαζί της θυμόμαστε όλοι.»