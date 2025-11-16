ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήρια δήλωση πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπουδαίο φίλο, έναν άξιο συνάδελφο και έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξή μας, τον Δημήτρη Σταμάτη.

Η πορεία του στην πολιτική ζωή υπήρξε υποδειγματική· με συνέπεια, μετριοπάθεια και καθαρό λόγο. Για όλους εμάς που συνεργαστήκαμε μαζί του, ο Δημήτρης υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος, ευγένεια και βαθιά ανθρώπινη ποιότητα.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο και στα παιδιά του.

Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από το έργο και το παράδειγμά του.»

Ελένη Βατσινά για το μνημείο στην Παπούρα:...

0
Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας...

Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά...

0
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και το πλοίο της...

Ελένη Βατσινά για το μνημείο στην Παπούρα:...

0
Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας...

Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά...

0
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και το πλοίο της...
Προηγούμενο άρθρο
Στην Εκδήλωση μνήμης και τιμής στη Μιαμού, η Ελένη Βατσινά
Επόμενο άρθρο
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για την επέτειο τιμής και μνήμης στους πεσόντες της Μιαμούς.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
