Συλλυπητήρια δήλωση πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπουδαίο φίλο, έναν άξιο συνάδελφο και έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξή μας, τον Δημήτρη Σταμάτη.

Η πορεία του στην πολιτική ζωή υπήρξε υποδειγματική· με συνέπεια, μετριοπάθεια και καθαρό λόγο. Για όλους εμάς που συνεργαστήκαμε μαζί του, ο Δημήτρης υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος, ευγένεια και βαθιά ανθρώπινη ποιότητα.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο και στα παιδιά του.

Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από το έργο και το παράδειγμά του.»