ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για την επέτειο τιμής και μνήμης στους πεσόντες της Μιαμούς.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ακολουθώντας με τις πράξεις μας, το παράδειγμα όσων θυσιάστηκαν για την Ελευθερία, είναι το καλύτερο μνημόσυνο.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης με αφορμή την επέτειο μνήμης και τιμής στους εκτελεσθέντες κατοίκους της Μιαμούς από τα ναζιστικά στρατεύματα έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Σήμερα τιμούμε, 82 χρόνια μετά, τους εκτελεσθέντες κατοίκους της Μιαμούς από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής.

Το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους είναι να ακολουθούμε εμπράκτως το παράδειγμά τους. Η διαρκής και με κάθε ευκαιρία διατήρηση της μνήμης όσων έδωσαν τη ζωή τους με θάρρος και αξιοπρέπεια, για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την ελευθερία μας, αποτελεί την ελάχιστη ηθική υποχρέωσή μας, ένα ιστορικό καθήκον αλλά και μία έκφραση τιμής προς τους νεκρούς μας και τους εν ζωή απογόνους τους. Είμαστε οι νεότερες γενιές, οι άμεσοι κληρονόμοι αυτής της μνήμης.

Η μνήμη τους είναι η κοινή μας πατρίδα. Είναι ο τόπος, η ελπίδα, το νόημα και της δικής μας ζωής. Έτσι, με κάθε μας σκέψη, με κάθε μας πράξη, ανανεώνουμε διαρκώς τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε ζωντανό το παράδειγμά τους. Ενωμένοι και αλληλέγγυοι, τιμάμε, συνεχίζουμε και αναδεικνύουμε την πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησαν μέσα από την θυσία τους. Αλλά και παράλληλα αντιστεκόμαστε σε κάθε μορφή αδικίας, που μπορεί να βλάψει τον συνάνθρωπό μας.

Για μια κοινωνία με σεβασμό στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, που διαφύλαξαν με αυταπάρνηση οι ηρωικοί πρόγονοί μας. Χρέος μας πλέον, ο δικός μας αγώνας για μία σύγχρονη κοινωνία ανθρώπινη και δίκαιη, μαχόμενοι απέναντι στην βία και στον παραλογισμό.
Αθάνατοι οι πεσόντες της Μιαμούς από τα ναζιστικά στρατεύματα! Αθάνατοι οι ήρωες που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι! Αιωνία η μνήμη τους!»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ελένη Βατσινά για το μνημείο στην Παπούρα:...

0
Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας...

Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά...

0
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και το πλοίο της...

Ελένη Βατσινά για το μνημείο στην Παπούρα:...

0
Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας...

Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά...

0
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και το πλοίο της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συλλυπητήρια δήλωση πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη
Επόμενο άρθρο
Hράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ελένη Βατσινά για το μνημείο στην Παπούρα: Το Save Papoura δεν είναι πια μόνο μια φωνή· είναι ένα κοινό αίτημα για πρόοδο με ιστορική...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας...

Τι περιλαμβάνει η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας και Ουκρανίας – Πώς εξασφαλίζεται η προμήθεια φυσικού αερίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν...

Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά του ακριτικού νησιού -Εντοπίστηκαν κι άλλες σοροί

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και το πλοίο της...

Υπεγράφη παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ η συμφωνία για το φυσικό αέριο – «Καθοριστικός ο κάθετος διάδρομος για την ενεργειακή σταθερότητα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης του Βολοντίμιρ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST