Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για την επέτειο τιμής και μνήμης στους πεσόντες της Μιαμούς.

Ακολουθώντας με τις πράξεις μας, το παράδειγμα όσων θυσιάστηκαν για την Ελευθερία, είναι το καλύτερο μνημόσυνο.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης με αφορμή την επέτειο μνήμης και τιμής στους εκτελεσθέντες κατοίκους της Μιαμούς από τα ναζιστικά στρατεύματα έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Σήμερα τιμούμε, 82 χρόνια μετά, τους εκτελεσθέντες κατοίκους της Μιαμούς από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής.

Το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους είναι να ακολουθούμε εμπράκτως το παράδειγμά τους. Η διαρκής και με κάθε ευκαιρία διατήρηση της μνήμης όσων έδωσαν τη ζωή τους με θάρρος και αξιοπρέπεια, για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την ελευθερία μας, αποτελεί την ελάχιστη ηθική υποχρέωσή μας, ένα ιστορικό καθήκον αλλά και μία έκφραση τιμής προς τους νεκρούς μας και τους εν ζωή απογόνους τους. Είμαστε οι νεότερες γενιές, οι άμεσοι κληρονόμοι αυτής της μνήμης.

Η μνήμη τους είναι η κοινή μας πατρίδα. Είναι ο τόπος, η ελπίδα, το νόημα και της δικής μας ζωής. Έτσι, με κάθε μας σκέψη, με κάθε μας πράξη, ανανεώνουμε διαρκώς τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε ζωντανό το παράδειγμά τους. Ενωμένοι και αλληλέγγυοι, τιμάμε, συνεχίζουμε και αναδεικνύουμε την πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησαν μέσα από την θυσία τους. Αλλά και παράλληλα αντιστεκόμαστε σε κάθε μορφή αδικίας, που μπορεί να βλάψει τον συνάνθρωπό μας.

Για μια κοινωνία με σεβασμό στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, που διαφύλαξαν με αυταπάρνηση οι ηρωικοί πρόγονοί μας. Χρέος μας πλέον, ο δικός μας αγώνας για μία σύγχρονη κοινωνία ανθρώπινη και δίκαιη, μαχόμενοι απέναντι στην βία και στον παραλογισμό.

Αθάνατοι οι πεσόντες της Μιαμούς από τα ναζιστικά στρατεύματα! Αθάνατοι οι ήρωες που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι! Αιωνία η μνήμη τους!»